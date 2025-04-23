明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

拳擊︱著名拳擊推廣人劉志遠父子6年後再辦賽　提供平台助新人　冀港職業拳壇返正軌 (18:37)

香港職業拳擊協會（HKPBB）今午（23日）舉行發布會，「神奇小子」曹星如前經理人兼拳擊推廣人劉志遠（Jay）與兒子劉繼業（Jayson）再度在港籌辦職業拳賽，將於下半年舉行「香港職業拳擊新人王」及「香港最強」兩項賽事，提供平台助新人冀將香港職業拳壇帶返正軌。

HKPBB今午在發布會宣布正式成為東太平洋拳擊聯盟（OPBF）會員，將於下半年起在港舉行「香港職業拳擊新人王」及「香港最強」的兩項拳賽，即場展示OPBF證書及賽事的金腰帶，由拳擊推廣機構DEF Promotion負責籌辦。新人王賽事為業餘拳擊手提供過度到職業拳擊的平台，包括3場半職業規則初賽及12月19日舉行職業決賽，年齡限17至35歲，分男、女子共6種磅數級別；香港最強亦於12月19日決出男、女子組香港冠軍。兩項賽事參賽者須為HKPBB註冊拳擊中心的拳手。DEF拳擊推廣人劉繼業稱，新人王決賽及香港最強比賽地點擬定在新蒲崗PORTAL舉行，會視乎參賽人數再考慮能否在會展以至啟德體育園舉行。

DEF上次舉辦職業拳賽已是2019年5月「亞洲職業拳擊精英賽」，劉志遠承認香港職業拳擊已沉寂好幾年，「當年打響頭炮後便沉寂了，一來新冠疫情。拳擊不只是運動也是商業，我一直相信職業拳擊可以是表演，可惜未能在港普及」。讓Jay再辦職業拳賽，他提及除了其拳館拳手林瀚期近年成績給予他很大鼓勵，還有一份責任，「職業拳擊在香港我有份創辦，沒有平台會影響很多追拳擊夢的人，現在環境亦覺得有少少走樣，拳手有些青黃不接。今次辦賽我希望提供一個平台，將香港職業拳擊帶返正軌」。

曾兩奪香港業餘拳擊冠軍的林瀚期2023年踏上職業拳擊之路，至今取得6勝（3 K.O.）1和不敗戰績，當中上周三在PORTAL上演的「明日之戰」拳賽沉量級擊敗內地拳手杜潤昂。他稱一直相信能打出一片天，期望新賽事能成為職業生涯中途站，未來希望向亞洲腰帶進發，「一直相信只要努力堅持，就會等到成功的一天來臨。首先準備好自己，機會來到就把握」。

相關字詞﹕體育 編輯推介 拳擊 劉志遠 林瀚期 劉繼業 曹星如 香港職業拳擊新人王 新蒲崗PORTAL

上 / 下一篇新聞