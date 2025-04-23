拳擊︱著名拳擊推廣人劉志遠父子6年後再辦賽　提供平台助新人　冀港職業拳壇返正軌 (18:37)

HKPBB今午在發布會宣布正式成為東太平洋拳擊聯盟（OPBF）會員，將於下半年起在港舉行「香港職業拳擊新人王」及「香港最強」的兩項拳賽，即場展示OPBF證書及賽事的金腰帶，由拳擊推廣機構DEF Promotion負責籌辦。新人王賽事為業餘拳擊手提供過度到職業拳擊的平台，包括3場半職業規則初賽及12月19日舉行職業決賽，年齡限17至35歲，分男、女子共6種磅數級別；香港最強亦於12月19日決出男、女子組香港冠軍。兩項賽事參賽者須為HKPBB註冊拳擊中心的拳手。DEF拳擊推廣人劉繼業稱，新人王決賽及香港最強比賽地點擬定在新蒲崗PORTAL舉行，會視乎參賽人數再考慮能否在會展以至啟德體育園舉行。

DEF上次舉辦職業拳賽已是2019年5月「亞洲職業拳擊精英賽」，劉志遠承認香港職業拳擊已沉寂好幾年，「當年打響頭炮後便沉寂了，一來新冠疫情。拳擊不只是運動也是商業，我一直相信職業拳擊可以是表演，可惜未能在港普及」。讓Jay再辦職業拳賽，他提及除了其拳館拳手林瀚期近年成績給予他很大鼓勵，還有一份責任，「職業拳擊在香港我有份創辦，沒有平台會影響很多追拳擊夢的人，現在環境亦覺得有少少走樣，拳手有些青黃不接。今次辦賽我希望提供一個平台，將香港職業拳擊帶返正軌」。

曾兩奪香港業餘拳擊冠軍的林瀚期2023年踏上職業拳擊之路，至今取得6勝（3 K.O.）1和不敗戰績，當中上周三在PORTAL上演的「明日之戰」拳賽沉量級擊敗內地拳手杜潤昂。他稱一直相信能打出一片天，期望新賽事能成為職業生涯中途站，未來希望向亞洲腰帶進發，「一直相信只要努力堅持，就會等到成功的一天來臨。首先準備好自己，機會來到就把握」。