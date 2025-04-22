勞倫斯獎︱拿度獲頒體壇傳奇獎　認傷患逼使掛拍　懷「快樂平靜心情結束」 (19:20)

坐擁22座網球男單大滿貫冠軍的「泥地王」拿度，去年結束23年職業球員生涯。這名38歲名宿今獲勞倫斯頒發體壇傳奇獎，向其傳奇的運動員生涯致敬。他在得獎後表示：「說實話，我一點也不想念網球，完全沒有。這並非因為我厭倦網球，而是我無法在場上繼續『駕馭』它了。我是在快樂中結束運動員生涯的，若身體允許我其實很想一直打下去，因為網球是我一生最愛的運動，但當你意識到身體真的無法再承受時，就知是時候結束了。」

他又透露自己曾對抗傷患努力延後掛拍的決定，「我嘗試延遲退役，因我需要時間確定這是否正確。而真正痛苦的，是我坐在梳化上懷疑自己是不是還應該繼續打，當我發現身體已無法令我在場上享受真正競技水準時，我便決定要退了，這也是我為何不會想念它，因我想懷着平靜而快樂的心結束了這一切」。

另外，曾4奪最佳極限運動員獎的衝浪界名宿基利史拉拿（Kelly Slater），則獲頒發終身成就獎。這名53歲美籍好手曾11次贏得衝浪世界賽冠軍，並已預告將在明年退役。

勞倫斯世界體育獎得獎名單

獎項 選手（項目）

最佳男運動員 杜班迪斯（撐竿跳）

最佳女運動員 比拉絲（體操）

最佳隊伍 皇家馬德里男子隊（足球）

最佳極限運動員 比確克（單車）

最佳殘障運動員 蔣裕燕（游泳）

最佳復出 安拉迪（體操）

最佳突破 拉明耶馬（足球）

體壇傳奇 拿度（網球）

終身成就 基利史拉拿（衝浪）

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