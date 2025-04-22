英冠︱列斯聯般尼分途奏凱　提早兩輪鎖定前兩名重返英超 (17:23)

榜首列斯聯主場面對下游球隊史篤城，憑首席射手祖爾派路爾入球「大四喜」，上半場已領先5球下大勝6：0，取得聯賽四連勝；次席般尼則憑隊長布朗希爾梅開二度，主場2：1擊敗第3名的錫菲聯後，與列斯聯同得94分及拋離錫菲聯8分，因此提早兩輪鎖定前兩名攜手直接升班，錫菲聯得86分仍要與新特蘭等其餘3隊踢升班附加賽。

列斯聯上季在升班附加賽決賽0：1負修咸頓功虧一簣，德籍教頭法基領軍第2季入89球屬英冠攻力最強，得失球差領先般尼多達14球，相隔兩季終再戰英超。他賽後笑言一般情况只會坐在梳化吃蛋糕和喝咖啡慶祝，但若有重大事情值得大肆慶祝，他就會變成一頭「激情四射的野獸」去狂歡。

般尼上季英超排19名降班，雖然主帥高柏尼轉投德甲班霸拜仁慕尼黑，不過在英格蘭隊名宿史葛柏加接手後防守堅固，至今只失15球冠絕英冠兼連續31場聯賽不敗，一季後迅即回歸英超。柏加表示季初目標就是要重返英超，「現在我們成功了，我為全隊感到無比自豪，這要歸功每個球員奉獻和犧牲，很高興一切努力得到回報」。不過般尼球迷賽後瘋狂慶祝，更包圍對手錫菲聯的隊巴，並與對方職球員爭執，未知會否有手尾跟。

英超方面，諾定咸森林今晨憑中場艾利洛安達臣及射手基斯活特在早段各建一功，作客2：1擊敗僅由李察利臣完場前破蛋的熱刺，結束兩連敗後33戰60分重返第3名，僅比第4名的紐卡素多1分，排第6的車路士亦只差3分，爭逐3至5名餘下3個下季歐聯席位仍存變數。森林下周日將出戰英格蘭足總盃4強對曼城，然後下周五英超主場迎戰賓福特，領隊紐奴賽後稱緊接一周是雙線進發的關鍵，「我們要做好準備，為一個沒有人預料到的目標而奮鬥」。至於聯賽重返勝軌的阿仙奴周四凌晨主場迎戰水晶宮，若全失3分，英超冠軍便會提早拱手相讓予利物浦。