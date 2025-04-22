勞倫斯獎︱體操女王比拉絲4奪最佳女運動員看齊細威　杜班迪斯首膺最佳男運動員 (17:45)

「體壇奧斯卡」勞倫斯世界體育獎今（22日）於馬德里舉行第25屆頒獎禮，去年在巴黎奧運取得3金1銀佳績的美籍「體操女王」比拉絲（Simone Biles），第4度獲選最佳女運動員，看齊網球名宿「細威」莎蓮娜威廉絲的最多紀錄。而去年3次刷新男子撐竿跳世界紀錄的瑞典籍「鳥人」杜班迪斯（Mondo Duplantis），則首次獲膺最佳男運動員獎。
28歲美國隊體操星將比拉絲曾因精神健康問題休戰近兩年，前年夏天復出的她在去年的巴黎奧運勇奪3金1銀佳績，亦令她繼2017、2019及2020年後，第4次獲選為勞倫斯獎年度最佳女運動員。她獲獎後表示：「真的很高興能再次獲獎，我還記得2017年首奪獎項時的情景，這個獎項就像看着我一路成長一樣。我希望可以借助運動的力量去改善世界，至少或許當一名小女孩在電視上看到我時，會視此為目標，相信自己有能力達成自己想做的事。」
身為男子撐竿跳世界紀錄保持者的25歲瑞典隊「鳥人」杜班迪斯，去年不但在巴黎奧運輕鬆奪金，更3度打破世績，今年2月以6.27米已再度刷新紀錄的他，對於首度獲選勞倫斯獎年度最佳男運動員感到無比榮譽，「很榮幸能在保特之後成為下一個得獎的田徑選手，在過去的得獎名單上都是赫赫有名的運動員，我認為它比奧運金牌更難得」。
此外，泳手蔣裕燕獲選為年度最佳殘疾人運動員，是歷來首名國家隊選手獲獎。這名年僅20歲新星出生於浙江紹興，4歲時因意外失去右臂與右腿，8歲開始習泳，去年第2次征奧下在巴黎殘奧獨攬7金，包括打破兩項世界紀錄。她在獲獎時鼓勵殘疾人同樣應該勇敢追夢，「不要讓任何人給你設限，甚至是你自己，去追逐夢想吧，因為我們能做到的遠比自己想像的更多」。
其餘獎項方面，去年贏下歐聯、西甲及西超盃膺「三冠王」的皇家馬德里男足，則力壓美國男籃及西班牙男足等首次獲選為年度最佳最佳隊伍；效力巴塞隆拿男足、去年助西班牙隊奪歐洲國家盃冠軍的新星拉明耶馬，則首度獲膺最佳突破獎，亦是歷來第2名獲獎的足球員。
至於最佳極限運動員得主為男子越野單車手比確克（Tom Pidcock），這名25歲英國隊名將去年在巴黎奧運山地單車男子越野賽封王，連續兩屆奪金而回。而25歲巴西隊體操女將安拉迪（Rebecca Andrade）克服膝部重創的打擊，並在巴黎奧運取得1金2銀1銅佳績，今獲大會選為年度最佳復出獎。
勞倫斯世界體育獎得獎名單
獎項 選手（項目）
最佳男運動員 杜班迪斯（撐竿跳）
最佳女運動員 比拉絲（體操）
最佳隊伍 皇家馬德里男子隊（足球）
最佳極限運動員 比確克（單車）
最佳殘障運動員 蔣裕燕（游泳）
最佳復出 安拉迪（體操）
最佳突破 拉明耶馬（足球）
體壇傳奇 拿度（網球）
終身成就 基利史拉拿（衝浪）
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