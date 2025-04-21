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單車︱港隊1金2銀5銅收官　伍柏亨捕捉賽勇奪今屆首金　李思穎全能賽捲入炒車仍摘銀 (21:32)

為期3日的香港國際場地盃暨粵港澳全運會場地單車測試賽，今（21日）在將軍澳香港單車館煞科，港將最終在男、女子精英組共取1金2銀5銅共8面獎牌收官，為年底出戰全運注下強心針。其中伍柏亨在男子捕捉賽率先衝線，為港將勇奪今屆首面精英組金牌；「小女車神」李思穎（Ceci）則在女子全能賽曾捲入炒車意外，雖再次屈居日本隊好手梶原悠未得銀牌，今屆賽事個人仍取1銀2銅佳績。

港隊最後一日在精英組增添1金1銀。代表體院隊的26歲車手伍柏亨，今早雖在男子捕捉賽資格賽僅以小組第10晉級，但其後在決賽藉尾段發力突圍，力壓群雄首名衝線，為港將贏得今屆賽事首面金牌，馬來西亞隊的Abdul Azim Aliyas及日本隊車手兒島直樹分獲銀、銅牌。另兩名體院車手曹棨光與繆正賢則第6及19名完成。伍柏亨賽後談及這面金牌意義時表示，在香港主場奪冠聽到全場觀眾以廣東話加油是一份鼓舞，又坦言在比賽尾段突圍略帶運氣成分，「我並非整場能力最強的車手，但有時只需抓住時機，就能取得突破。我亦擁有追逐賽能力的基礎上，將技術運用到捕捉賽中」。而曹棨光伙朱浚瑋在壓軸的麥迪遜賽以31分屈居第4。

至於前日在香港國際場地盃I全能賽摘銅的李思穎，今再與楊倩玉、「梁氏姊妹」梁穎儀和梁寶儀一同出戰香港國際場地盃II的全能賽。前3項賽事的捕捉賽、配速賽及淘汰賽皆由日本隊好手梶原悠未奪得首名，以120分高踞榜首，Ceci與另一日本車手岡本美咲分別以110分及106分緊隨其後。在最後一項記分賽，戰至餘下約50圈，梶原突然發生意外，波及跟隨的李思穎及馬來西亞車手楊珍意，3人同樣炒車倒地，裁判隨即暫停賽事，經過稍時休息才宣布重新開始。Ceci最終得到隊友梁寶儀的破風下，最後第16圈時超越主車群獲得額外的20分，一度反超積分，惟負傷作賽的梶源仍能在第7次衝刺時超越主車群獲20分，再度升上榜首，結果累積150分奪金，包辦兩場全能賽冠軍，Ceci以144分得銀牌， 岡本美咲以130分摘銅。

對於賽事期間曾發生相撞意外，李思穎事後表示：「一起步已急於追回中立隊車手，腎上腺素變得過高，結果決定衝圈後令尾段『爆偈』，感激當時有梁寶儀的幫助」。對於積分曾一度領先，她憶述說：「比賽還有多少圈？可不可以快點完？」總結3日賽事奪1銀2銅，Ceci對此表示滿意，「前兩天雖犯了很多錯誤，但最後一天完全按照計劃進行」。梶原則賽後提及此次意外致膝蓋疼痛，需回到日本後到醫院治療。

單車港隊法籍總教練達海飛讚揚，伍柏亨及李思穎今次賽事均表現出色，「Ceci的實力與梶原相當接近，後者在最後10圈全力以赴才能勝出，這是場激烈的較量，我希望今天是她運動員生涯的轉捩點」。

青年組方面，18歲應屆文憑試考生吳保利，今日再贏得男子凱林賽金牌，繼昨日爭先賽後成為「雙料冠軍」。吳保利賽後對自己今次成績感到滿意，但坦言沒特意為此安排慶祝計劃，認為這是辛苦練習的成果；體院隊的馬正匡則在男子淘汰賽及凱林賽穿金掛銀。

香港國際場地盃精英組港將獎牌總結

總數：1金2銀5銅

金牌

男子捕捉賽（伍柏亨）

銀牌

女子全能賽（李思穎）

女子團體競速賽（楊礎搖、吳思穎、童森）*

銅牌

女子淘汰賽（李思穎）

女子全能賽（李思穎）*

男子全能賽（繆正賢）*

男子凱林賽（杜棹熙）*

男子團體競速賽（翁浚皓、杜棹熙、莫沚駿）*

*註：賽事為國際場地盃I，其餘為國際場地盃II

相關字詞﹕體育 編輯推介 香港國際場地盃 單車港隊 伍柏亨 李思穎 吳保利 全運測試賽 香港單車館

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