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NBA︱西岸一哥雷霆主場大炒灰熊51分　創歷來季後賽首圈首仗最大分差 (17:00)

NBA西岸「一哥」奧克拉荷馬雷霆今晨（21日）在季後賽首圈首擊即大開殺戒，主場以131：80大炒孟菲斯灰熊，以51分勝出亦創NBA歷來季後賽首圈首場最大分差。

雷霆今仗火力全開，首兩節曾打出一段34：5的攻勢，完半場以68：36領先多達32分，第3節再轟入44分結束比賽懸念，最後一節兩隊已派後備下，最終雷霆在主場以131：80大炒灰熊，場數領先1：0，51分屬NBA季後賽首圈首戰最大分差勝仗，同時是季後賽史上第5大分差賽事。灰熊主將摩蘭特命中率僅35.3%得17分，他賽後揚言之後的賽事必定不會再打得這麼差。雷霆有6名球員得分雙位數，主將「SGA」基傑奧斯阿歷山大僅上陣23分鐘只得15分，他與丹佛金塊中鋒約基治及密爾沃基公鹿「字母哥」安迪度高安普，列入NBA常規賽最有價值球員（MVP）最後3強。

西岸2號種子侯斯頓火箭在首圈首仗，則創今季半場得分最低紀錄只入34分，主場以85：95不敵金州勇士。勇士兩名主力「咖喱仔」史堤芬居里與占美畢拿各入31及25分。

至於兩場東岸首圈，頭號種子克里夫蘭騎士憑後衛米曹獨取30分，並連續7場季後賽首戰得分「30+」，帶領主場以121：100擊敗邁阿密熱火；2號種子波士頓塞爾特人亦藉後衛戴歷韋特攻入全隊最高的30分，主場以103：86力挫奧蘭多魔術。

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