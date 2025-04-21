乒乓︱WTT年終賽落戶香港　12月10至14日紅館舉行　港隊獲混雙外卡參賽　 (15:38)

香港乒總今宣布與WTT達成長期協議，將主辦大型WTT賽事，首場賽事為2025年的年終賽，將於12月10至14日於紅館舉行。乒總主席余國樑上周四與WTT行政總裁Steve Dainton簽署，黃鎮廷等一眾港乒成員都有出席以示支持。

只有WTT世界排名積分前16名的男、女子球手，以及首度將混雙納入正式比賽的前8強組合，才能參與年終賽。乒總表示與WTT的努力下，港隊將獲一張混雙外卡，以確保本地球員可參與這項乒壇盛事。乒總主席余國樑表示：「能夠將這項世界頂級乒乓盛事落戶香港，是對乒總辦賽能力的充分肯定。我們將全力配合WTT，為球迷呈現最精彩的比賽，同時藉此推動地區及社區乒乓運動發展。」他補充，舉辦WTT大型賽事不僅為球迷帶來頂級賽事，還將激勵新一代球手和支持者，並且是向全世界展示香港作為國際體育盛事之都的絕佳機會。

乒總表示，正為賽事向文化體育及旅遊局申請成為「M」品牌賽事，相信香港對乒乓深厚聯繫及有強大持分者支持，可使香港成為舉辦這盛事的理想地點。WTT行政總裁Steve Dainton稱，WTT年終賽代表WTT系列賽的巔峰，聚集最高水平的球手，很高興能跟香港乒總展開多年合作伙伴關係，看到香港舉辦今季最精彩賽事之一中擔任重要角色，「香港舉辦世界級體育活動有良好紀錄，並與乒乓有着深厚聯繫，因此非常適合提升WTT年終賽對各地運動員、球迷和合作伙伴的體驗」。大會表示，今屆年終賽總獎金達破紀錄的130萬美元（約1009萬港元）。

去年11月年終賽在福岡舉行，國家隊的王楚欽在男單決賽擊敗東道主日本隊的張本智和，達成三連霸；王曼昱則力挫「世一」孫穎莎於女單封后。法國隊及日本隊組合則在男、女雙奪冠。