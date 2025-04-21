英超︱阿諾特左腳首建功利物浦拋離13分　若阿仙奴周中輸波即封王　李斯特城篤定降班 (18:05)

利物浦前鋒穆罕默德沙拿甫開3分鐘在右路先射門連中兩柱彈出，8分鐘後的命射又被李斯特城門將靴文遜拍出，而「狐狸」中場尼迪迪於11分鐘還以顏色攻門卻又過不了門柱，兩軍上半場互交白卷。下半場76分鐘李城門前出現混戰，沙拿及迪亞高祖達先後頭頂腳踢中柱和中楣，最後才由後備上陣5分鐘的阿歷山大阿諾特於右路以左腳勁射「窩利」破網，這名賽前因傷缺席各賽事近4仗的右閘，即脫下球衣跑到紅軍球迷前慶祝而被黃牌警告，紅軍終以這個入球小勝1：0。

阿諾特賽後稱今次是其職業生涯首度以左腳建功，斬獲今季第3球的他，回應今季結束後轉投皇家馬德里的傳言時道：「我曾說過季內不會談及此事，現在也無可奉告。」這名26歲右閘又說：「我們目前接近成為英超冠軍。我為復出興奮，亦為貢獻入球而高興。這是個特別的時刻。」阿仙奴若周四凌晨主場不敵水晶宮，紅軍便可提早贏得第2個聯賽冠軍，主帥史諾說：「我們仍一定會專注下場對手熱刺。那天球迷定會坐滿晏菲路球場。」

至於曾在2015／16年球季揚威英超的「升班馬」李斯特城，則鐵定繼修咸頓後成為第2隊「升降機」。去年底走馬上任的領隊「雲佬」雲尼斯達萊失望地說：「對升班球隊來說，我認為爭取留在英超就像前面有座難以逾越的高山。」這曼聯名宿近20場聯賽領軍只獲兩勝，其間更刷新9次主場「食白果」兼連敗的糟糕紀錄；而17名的韋斯咸只要周六迎戰白禮頓多取1分，便會令18名的葉士域治成最後一隊降班。

另外，曼城為爭取以英超前五衝線以出席下季歐聯，誓在周三凌晨主場擊退只落後1分的阿士東維拉，而早前宣布季尾離開「藍月」的中場奇雲迪布尼透露，為未獲續約而感到有點驚訝，並稱「會方已早有決定，我只能接受」。

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