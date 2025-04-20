單車｜印度朗拿度碧咸戰香港場地盃　未怨名字獨特惹注目　盼進軍奧運創隊史 (19:15)

兩人前年杭州亞運攜手代表印度征戰團體競速賽，便因名字吸引各大傳媒注目。無獨有偶，兩人透露名字緣由同是來自熱愛足球的父親，為愛兒改下跟偶像相同的名字，「碧咸」說：「父親不但是碧咸的狂熱球迷，更曾是『街頭足球員（street footballer）』。他在2004年便離世，生前為我改了這名字。」至於「朗拿度」表示，父親因在2002年日韓世界盃迷上巴西名宿朗拿甸奴，為同年出生的他命名「Ronaldinho」，「但這名字實在太長了，所以在2007年改名Ronaldo」。

這類「致敬式」改名難免讓兩人添煩惱，「碧咸」3年前赴英出戰英聯邦運動會時，便曾受到入境人員質問，「他們不斷問碧咸是真名嗎？然後我展示護照，他們才說以為我在說笑」。「朗拿度」則未有抱怨，更以「美麗」稱讚自己的名字，「這在足球世界是響噹噹的名字，也希望自己在單車界創造另一個揚名立萬的『朗拿度』」。

「碧咸」和「朗拿度」這次分別第2和第3次來港，前者出戰凱林賽，後者則參與凱林賽、爭先賽及團體競速賽。22歲的「朗拿度」2019年曾為印度隊歷史性贏得世青賽團體競速賽金牌，透露單車生涯終極目標是進軍奧運舞台，「至今未曾有印度車手取得入場券，我們拼了命渴望達成這項成就，希望2028年能圓夢」。21歲的碧咸上月在土耳其場地國家盃先後締造爭先賽200米計時資格賽及團體競速賽全國紀錄，他同希望一圓奧運夢之餘，並提到明年名古屋亞運和格拉斯哥英聯邦運動會，將是未來一年的主要備戰目標。

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