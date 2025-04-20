足總盃｜東方加時2：1挫大埔　下月底決戰流浪爭衛冕　大埔5日內緣盡兩盃賽 (18:48)

兩軍上周日在港超交鋒，大埔兩度領先兩球下，遭東方逼和3：3。「綠戰士」此戰有中場陳肇鈞和前鋒盧卡斯同因傷缺陣，惟早段搶佔上風，鋒將馬卡雷拿14分鐘後接應伊高沙托尼傳中，被東方門將葉鴻輝及時用腳擋出。東方於30分鐘靠射手巴科爾接應梁冠聰逗傳，單刀挑過對方門將謝家榮先開紀錄，大埔球員事後投訴守將加比爾在入球過程遭巴科爾絆跌，惟球證經視像裁判（VAR）覆核後維持入球原判。大埔落後下繼續搶攻，終在補時2分鐘由李家豪傳中予馬卡雷拿近門撞入，半場扳平1：1。

東方換邊後由右閘賓紀文入替此戰擔任防中的梁冠聰，前者50分鐘右路開角球，巴科爾迎頂被謝家榮門前救駕。大埔61分鐘先有伊達里奧禁區頂射斜；72分鐘則有伊高沙托尼獨闖禁區射門乏力被葉鴻輝接實，更與帕特華維迪先後因傷退下火線。兩軍法定90分鐘未分高下，大埔繼上周三菁英盃4強射12碼不敵理文後，連續兩仗需加時作賽。

大埔步入加時續取得較多攻勢，伊達里奧102分鐘與馬卡雷拿配合後，前者再次禁區頂起腳斜出。賽事戰至108分鐘出現爭議判決，球證庾建峯指加比爾禁區內犯手球判12碼；巴科爾主射中鵠，為東方鎖定2：1勝局。

東方主教練盧比度賽後承認贏得僥倖，斥責麾下面對連續兩場踢足120分鐘的對手，場上戰意卻有所不及，「大埔表現更佳，值得更好結果。他們上周三踢足120分鐘，卻表現得更想贏、更想跑；我們的處境更佳，球員卻在場上漫步。若我可以的話，半場就會把正選11人換走」。港超冠軍與足總盃冠軍可獲來季亞冠盃2資格，東方目前雙線叫糊，盧比度依然不敢怠慢，「不會放棄任何戰線，足總盃決賽面對流浪，爭冠機會仍是均等」。

大埔過去一周在菁英盃和足總盃出局，並賠上多名中前場傷兵，主帥李志堅慨嘆只能向前看，「我們還有很大機會爭聯賽冠軍，這是現階段要做的事。（傷兵問題）也沒辦法，我也很少見一季內有3名球員手持拐杖，但球員已盡最大努力，可以做的都做了」。