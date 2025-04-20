單車｜李思穎香港場地盃淘汰賽摘銅嘆成績未如理想　吳保利爭先賽青年組封王 (20:25)

昨在全能賽收下銅牌的李思穎，今早在亞洲賽奪金項目捕捉賽僅排第7，她下午在淘汰賽屈居於日本隊勁敵梶原悠未及中立參賽的白俄羅斯籍車手Palina Konrad，收穫銅牌。Ceci之後再伙梁穎儀出戰全長20公里、共鬥80圈的麥迪遜賽，中立隊甫開賽已確立優勢，連續4次衝刺皆獲得首名的5分，港隊與來自澳洲的Ccache x Bodywrap（CBW）車隊及有梶原悠未在陣的日本隊爭較佳名次，港隊一度藉第6次衝刺奪得首名，追至落後次席的CBW 3分，但CBW及日本隊在最後一圈衝刺各取得雙倍積分的首兩名下，港隊以16分屈居第4；中立隊、CBW及日本隊以33、28和20分列三甲。而代表體院隊參賽的楊倩玉與梁寶儀則以兩分排第5。

對於今日3戰只取得一面銅牌，Ceci賽後承認成績未如理想，並表示需透過回放片段找出改進之處，「無論是個人的捕捉賽，還是麥迪遜賽，大家都有不少失誤」。被問及與舊拍檔楊倩玉交手的感受，她感謝對方在一次衝刺時特意提醒自己。「大師姐」楊倩玉亦形容比賽速度超出預期，「感覺心臟要爆炸了，口水一直流下，真的有點絕望」。然而，她強調此次參賽的目標是幫助隊友衝擊頒獎台，減輕她們的壓力。

男子青年組方面，應屆中學文憑試考生吳保利，先在爭先賽資格賽已踩出10.397秒首名晉級，他之後在8強及4強亦順利過關，決賽對代表體院隊的馬正匡，18歲的吳保利經過兩場激鬥後，分別以0.105秒及0.117秒之差獲勝，奪得金牌。代表中國香港單車總會的梁嘉樂則摘季。首次主場出擊稱王的吳保利表示，這次比賽是個好機會讓家人和朋友看到自己長期努力的成果，「中三、四時的阻力比較大，他們不支持我成為運動員，我本身成績不錯，他們覺得乖乖讀書可能更好」。

吳保利在緊接的捕捉賽僅列第7，並坦言昨天才得知需參與該項目，「教練說『Sprinter can do anything（衝刺型車手可以做任何事情）』，我已竭盡全力完成捕捉賽，但最後真的沒有力氣了」。本周四仍要應考地理科的吳保利，表明未來重心將放在單車上，希望能盡快與精英組接軌。

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