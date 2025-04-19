單車｜李慧詩任全運測試賽頒獎嘉賓　勉後輩添勇氣衝佳績　暫未考慮入港隊教練團 (21:05)

李慧詩到場擔任女子組凱林賽頒獎嘉賓，其間重遇現轉任教練的日本隊名將上野南，言談甚歡。Sarah點評各港將表現時說：「長距離繆正賢、伍柏亨比較突出，李思穎就不用多說。短距離組的話，杜棹𤋮是懂得把握機會的人，最終也獲得獎牌。其他運動員則還差一點勇氣，在小賽事慢慢累積，日後就可以在大賽得獎。」

被問到近况時，Sarah透露目前專注完成學業，另教導有特殊需要的小朋友踩單車。已考取UCI教練資格的她稱，要待完成學業後才決定是否投身港隊精英教練，「社會上需要不同的人，有人覺得我要成為精英運動員的教練，我覺得不論是哪一範疇的教練，最重要是互相傳遞能量。我覺得完成運動員使命後，還會有另一種使命等着我」。

這次測試賽吸引廣東、吉林及雲南省隊參賽。其中代表吉林的國家隊車手苑麗穎，上月曾在場地國家盃爭先賽200米資格賽以9.976秒打破世界紀錄，最終奪金而回。年僅20歲的她今日在凱林賽順利封后，賽後盛讚單車館場地配套。她又表示，11月粵港澳全運會將出戰爭先賽及凱林賽。