足總盃︱流浪4：1輕取港會　連續3季闖盃賽決賽　20歲小將李泳豪入職業生涯首球 (17:49)

流浪在首圈淘汰北區及8強2：1擊敗理文，港會則2：0挫冠忠南區。今仗是兩隊今季第5次交手，此前4次流浪皆勝，不過前鋒伊巴謙上周港超對南區尾段領紅要今場停賽。流浪16分鐘仍由隊長劉智樂接應雷仙奴傳送，快港會門將李溢晉出迎挑射先開紀錄，31分鐘再由20歲翼鋒李泳豪突破越位，冷靜射遠柱破網，加上安沙完半場前再下一城領先3：0。

港會下半場54分鐘由里奧門前鏟射追回一球，流浪巴西籍中場比迪高62分鐘勁射死角擴大比數，是季中由大埔外借來投的他首個入球，興奮得衝出場外走上看台抱女兒慶祝而換來黃牌。流浪終大勝4：1，今季第五度交手均挫港會，近3屆兩度晉身足總盃決賽。明午3時同在旺角場演另一場4強，港超榜首雙雄大埔與東方7日內再次對壘，兩隊上場聯賽踢成3：3平手。

連同上季菁英盃冠軍，流浪連續3季打入盃賽決賽，總幹事李輝立認為，除了班主莫耀強的獎金比多支港超球隊豐厚，「要多謝莫生」，球隊季初在主教練巴貝利離任後亦漸入佳境，「球隊季初表現失望，包括被傑志大炒0：8及再輸九龍城，當時諗住隊波無乜起色，之後換了教練後班人團結了。證明搵咩教練都好，最緊要同球員夾到肯同你踢波。希望球員珍惜好好準備，一生人唔係好多次可入決賽爭冠軍」。足總盃冠軍可取得來季亞冠盃2外圍賽參賽席位。流浪領隊黃展鴻透露，球會有為此準備申請亞洲賽牌照，「我同球員講入決賽平常心，落到場盡力就OK」，並確認若大埔入決賽，借將比迪高未能倒戈。

20歲的李泳豪出身愉園青訓，與理文中場鄧筳霑等同期，今季加盟流浪首戰職業聯賽後，日前助流浪贏得首屆港超U22聯賽冠軍，今仗更取得職業生涯開齋球，「太興奮，入波後唔知點慶祝，因為真係第一次，平時都有和龍門練習這樣射門。18歲後自己都想體驗職業足球，好好彩可以加入流浪，希望將來有更多機會」。