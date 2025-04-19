NBA｜獨行俠遭灰熊淘汰緣盡季後賽　當錫透露被交易曾摔手機　普波域治餐廳暈倒證無礙 (19:05)

獨行俠上輪附加賽曾以「下剋上」作客淘汰薩克拉門托帝王；灰熊則作客不敵金州勇士，需爭取最後一個季後賽席位。灰熊是役有主力摩蘭特繼續負腳傷上陣，首節他亦能攻入12分，助球隊一度領先至21分，以66：49完半場。獨行俠的安東尼戴維斯縱在下半場第3節交出14分，曾為球隊收窄至個位數，但他戰至末節更因傷提早退下火線，加上同為正選的隊友PJ華盛頓及戴歷利維利整仗一分未有下，終作客以106：120告負，無緣季後賽；灰熊將在首圈面對由「SGA」基傑奧斯阿歷山大領銜的雷霆。

東岸方面，邁阿密熱火藉後衛泰萊希路攻下30分，以及「奇兵」的達雲安米曹在加時賽射入3個三分球，結果作客以123：114撃敗亞特蘭大鷹隊，能夠連續3年透過附加賽殺入季後賽，並成為史上首支在常規賽排名第10而晉級的球隊，取得東岸8號種子資格，也在下周一起將在首圈對東岸頭號種子的克里夫蘭騎士。而同日舉行的另兩場季後賽，西岸次號種子侯斯頓火箭將對兩大球星「咖喱仔」史堤芬居里及占美畢拿領銜的勇士；上屆總冠軍的波士頓塞爾特人則惡鬥東岸7號種子的魔術。

至於2月初由獨行俠被交易至洛杉磯湖人的星級後衛盧卡當錫，日前接受美媒ESPN訪問時透露當時得悉交易消息後，他把沒有保護殼的手機摔到一旁，並說：「說實話，我的心都碎了。」惟他表示仍使用這個背面有一條裂縫兼碎片脫落的手機。而湖人昨亦宣布與2017年初加入球隊的總經理比連卡（Rob Pelinka）續約，並將他從籃球營運副總裁晉升籃球營運總裁。

此外，上年底因輕微中風而宣告無限期缺陣的聖安東尼奧馬刺主帥普波域治，據美媒TMZ報道他在餐廳進食晚餐時暈倒，隨即用擔架上送往醫院，但醫院職員稱，年屆76歲的普波域治並無生命危險，目前已回家且情况良好。

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