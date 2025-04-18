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乒乓世盃｜國家隊男女單4強各佔3席　王楚欽險勝孫穎莎輕鬆過關 (21:34)

在澳門舉行的ITTF乒乓球世界盃今（18日）演8強階段，結果國家男、女子隊各有3名球手打入男單和女單4強，其中男單的王楚欽與德國隊的杜達的7局激戰中勝負梅花間竹，王終在決勝局僅以兩分的優勢勝出，以局數4：3險勝。

王楚欽首局大勝杜達11：2，卻在次局刁時後負11：13，之後王勝出第3和5局，但杜達亦接連在第4和6局還以顏色，令雙方需在第7局決勝負，而此局也鬥得燦爛，王終以12：10險勝躋身4強，會與以局數4：1淘汰日本隊張本智和的巴西隊選手卡杜朗奴爭入決賽。4強另外個席位由兩名國手「世一」林詩棟及梁靖崑奪得，他們分別以局數4：0和4：2淘汰瑞典隊的摩加特和斯洛文尼亞隊的佐傑。

女單8強賽方面，「一姐」孫穎莎以局數4：1擊敗中華台北隊的鄭怡靜，4強對手是國家隊隊友陳幸同，她也以4：1輕取巴西隊的高橋布魯娜。另一國手蒯曼則在「中國打吡」對王曼昱是先落後兩局，之後連贏4局反勝4：2過關，4強對手是淘汰日本隊友大藤沙月的伊藤美誠。

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