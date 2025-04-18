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歐協聯｜車路士主場被破不敗身照過關　4強遇佐加頓斯　費倫天拿貝迪斯爭入決賽 (17:01)

歐洲協會聯賽奪標大熱車路士今晨（18日）在8強次回合，主場爆冷以1：2不敵波蘭超聯球隊歷基亞，今屆賽事九連捷繼纜，但兩回合計仍勝4：2晉級4強，將與瑞典超聯球隊佐加頓斯爭入決賽。「藍戰士」隊長列斯占士賽後稱，隊友們或因不尊重這場比賽導致付上代價。

車路士首回合作客輕取3：0，此役正選與上場英超主場逼和葉士域治多達7個調動，常規正選只餘高爾彭馬、前鋒尼高拉斯積遜及後衛古古列拿，球隊更在開賽10分鐘已失守，門將佐真遜禁區內侵犯歷基亞鋒將比克赫特被判12碼，後者親自操刀得手。33分鐘，車路士翼鋒查頓辛祖傳中予古古列拿扳平完上半場。

下半場53分鐘，歷基亞藉守將卡佩亞迪破門再度領前，藍戰士其後雖換入馬度基、馬路古斯圖及柏度尼圖，仍無法收復失地，終以1：2敗陣，亦被打破今季歐協聯不敗身。隊長列斯占士賽後不滿說：「可能我們今天不太尊重這場比賽。若你準備不足，便會付上代價。」領隊馬利斯卡則指首回合大勝，致使一定程度會為下周日晚英超作客富咸籌謀，故這仗為免主力受傷而決定輪換球員。

其餘3場歐協聯8強，佐加頓斯加時作客4：1大勝最終有兩人領紅被逐的奧地利球隊維也納迅速，兩回合計贏4：2入4強；費倫天拿主場2：2逼和斯洛文尼亞球隊施捷，總比數贏4：3，將與總成績以3：1淘汰波蘭球隊積基朗尼亞的貝迪斯爭入決賽。

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