明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐霸︱曼聯最後7分鐘連入3球　馬古尼絕殺神奇反勝里昂入4強　艾摩廉稱受99年歐聯決賽啟發 (15:05)

曼聯在今晨（18日）歐霸8強次回合踢出一場過山車式兼充滿戲劇性的比賽，先在領先兩球被追平要踢加時，然而多踢一人下再失兩球陷入出局邊緣，卻在最後7分鐘連入3球，包括中堅哈利馬古尼頂入絕殺球，主場以5：4險勝里昂，兩回合計贏7：6，晉身4強將鬥畢爾包，續保住來季歐聯席位希望。

曼聯上周首回合作客被里昂逼和2：2，該仗兩度犯錯導致失球的門將奧拿拿今場復任正選把關。「紅魔」在奧脫福球場出擊，開賽10分鐘由中場文路爾烏加迪撞射先開紀錄，加上達洛治完半場前的入球領先2：0。然而阿歷真度加拿祖與柏德列多古在下半場屢失良機，反被里昂於71及78分鐘連下兩城扳平，法定時間未分勝負要踢加時。

頂入追成1：2一球的里昂隊長哥倫天杜利素，於89分鐘兩黃一紅被逐，然而這支法甲球隊在加時踢少一人下，卻藉卓基105分鐘反擊建功，以及老將拿卡錫迪110分鐘射入12碼，反超前4：2，令曼聯陷入出局邊緣。紅魔中場卡斯米路此前挺身而出，其後在7分鐘內參與3個入球協助大逆轉，先是114分鐘博得12碼，隊長般奴費南迪斯操刀得手，再於120及補時1分鐘兩度助攻予明奈破網及哈利馬古尼頭槌絕殺，終戲劇性地以5：4險勝里昂，兩回合計贏7：6，晉身4強後將對次回合主場2：0擊敗格拉斯哥流浪的西甲球隊畢爾包。

曼聯於1999年歐聯決賽補時連入兩球2：1反勝拜仁慕尼黑奪冠，主帥魯賓艾摩廉賽後表示，他也看過該場經典之戰啟發，成就今次神奇大逆轉，並讚揚奧脫福球場的氣氛和球迷歡呼聲無與倫比，「當你以為比賽已結束，但追至3：4一球及感受到這個球場的氣氛時，我當時就覺得可以改變戰局。今場是我執教生涯最難忘的經歷之一，很想一直回味球迷的歡呼聲，我亦為因交通問題不得不在2：4時提早離場的球迷感到遺憾」。艾摩廉承認餘下為專注準備歐霸賽事，不得不在英超作取捨輪換改派一些年輕球員上陣，但相信球迷都會理解。

功臣馬古尼也形容今仗過程瘋狂，「能夠取勝是令人難以置信，同時我們為球迷創造了美好的回憶。我們被扳平後給對手控制了形勢，球員都有些焦慮和緊張，這是今季的寫照，不過我們最後展示了頑強鬥志」。

里昂主帥方辛加承認球隊在領先4：2時以為大局已定過度慶祝，最終受到了懲罰；杜利素也稱這場敗仗難以接受，深受打擊需要好好消化。

另外兩場8強次回合，熱刺藉蘇蘭基射入12碼，作客1：0小勝法蘭克福，總比數贏2：1，晉身4強將鬥波杜基林特，這支挪超球隊作客拉素戰至加時輸1：3，兩回合打和3：3，最終互射12碼贏3：2，成為歷來首支挪威球隊打入歐洲盃賽4強。歐霸4強首回合下月2日舉行，次回合5月9日上演。隨着拉素出局，提早確定西甲取得下屆5個歐聯席位。

相關字詞﹕體育 編輯推介 歐霸 曼聯 里昂 哈利馬古尼 艾摩廉 奧拿拿 卓基 奧脫福球場 卡斯米路 明奈 般奴費南迪斯

上 / 下一篇新聞