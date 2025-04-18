歐霸︱曼聯最後7分鐘連入3球　馬古尼絕殺神奇反勝里昂入4強　艾摩廉稱受99年歐聯決賽啟發 (15:05)

曼聯上周首回合作客被里昂逼和2：2，該仗兩度犯錯導致失球的門將奧拿拿今場復任正選把關。「紅魔」在奧脫福球場出擊，開賽10分鐘由中場文路爾烏加迪撞射先開紀錄，加上達洛治完半場前的入球領先2：0。然而阿歷真度加拿祖與柏德列多古在下半場屢失良機，反被里昂於71及78分鐘連下兩城扳平，法定時間未分勝負要踢加時。

頂入追成1：2一球的里昂隊長哥倫天杜利素，於89分鐘兩黃一紅被逐，然而這支法甲球隊在加時踢少一人下，卻藉卓基105分鐘反擊建功，以及老將拿卡錫迪110分鐘射入12碼，反超前4：2，令曼聯陷入出局邊緣。紅魔中場卡斯米路此前挺身而出，其後在7分鐘內參與3個入球協助大逆轉，先是114分鐘博得12碼，隊長般奴費南迪斯操刀得手，再於120及補時1分鐘兩度助攻予明奈破網及哈利馬古尼頭槌絕殺，終戲劇性地以5：4險勝里昂，兩回合計贏7：6，晉身4強後將對次回合主場2：0擊敗格拉斯哥流浪的西甲球隊畢爾包。

曼聯於1999年歐聯決賽補時連入兩球2：1反勝拜仁慕尼黑奪冠，主帥魯賓艾摩廉賽後表示，他也看過該場經典之戰啟發，成就今次神奇大逆轉，並讚揚奧脫福球場的氣氛和球迷歡呼聲無與倫比，「當你以為比賽已結束，但追至3：4一球及感受到這個球場的氣氛時，我當時就覺得可以改變戰局。今場是我執教生涯最難忘的經歷之一，很想一直回味球迷的歡呼聲，我亦為因交通問題不得不在2：4時提早離場的球迷感到遺憾」。艾摩廉承認餘下為專注準備歐霸賽事，不得不在英超作取捨輪換改派一些年輕球員上陣，但相信球迷都會理解。

功臣馬古尼也形容今仗過程瘋狂，「能夠取勝是令人難以置信，同時我們為球迷創造了美好的回憶。我們被扳平後給對手控制了形勢，球員都有些焦慮和緊張，這是今季的寫照，不過我們最後展示了頑強鬥志」。

里昂主帥方辛加承認球隊在領先4：2時以為大局已定過度慶祝，最終受到了懲罰；杜利素也稱這場敗仗難以接受，深受打擊需要好好消化。

另外兩場8強次回合，熱刺藉蘇蘭基射入12碼，作客1：0小勝法蘭克福，總比數贏2：1，晉身4強將鬥波杜基林特，這支挪超球隊作客拉素戰至加時輸1：3，兩回合打和3：3，最終互射12碼贏3：2，成為歷來首支挪威球隊打入歐洲盃賽4強。歐霸4強首回合下月2日舉行，次回合5月9日上演。隨着拉素出局，提早確定西甲取得下屆5個歐聯席位。