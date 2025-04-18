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單車｜全運場地測試賽明起上演　李思穎盼輕裝上陣　馬氏兄弟越級挑戰成年組 (15:38)

香港國際場地盃暨粵港澳全運會場地單車測試賽明（19日）起一連3日在將軍澳香港單車館上演。派出28人主場出擊的港隊今午（18日）進行賽前最後一課操練，「小女車神」李思穎明日將在女子精英組全能賽率先亮相，稱這次比賽心態較輕鬆，不讓獎牌目標構成壓力。

賽事為UCI二級賽，吸引日本、馬來西亞、哈薩克、印度等亞洲隊伍，以及廣東、吉林及雲南省隊參賽。比賽分為首日的「香港國際場地盃I」及其餘兩日的「香港國際場地盃II」。領銜港隊出戰的李思穎稱，這次為準備11月全運會寓賽於操，即使會面對日本隊勁敵梶原悠未等好手，心態依然放鬆，「搭車途中才想起明天就是比賽，沒有緊張感。希望這次可以主動一點，在場上嘗試不同變化」。未來3日將出戰5個項目的她，提到會以全部項目登上頒獎台為目標，「即使做到與否，不會讓自己太大壓力」。

此外，「兄弟檔」青年車手馬繹善和馬繹斐這次將越級挑戰男子精英組全能賽，另參與青年組捕捉賽和淘汰賽。這對今年18歲的孿生兄弟，同稱希望提前適應成年賽事強度，爭取從全能賽資格賽突圍，「希望可吸收更多經驗，到時升上精英組懂得與其他對手抗衡。這次會嘗試挑戰對手，不要因為自己是青年車手而限制自己發揮」。弟弟馬繹斐2月底在亞洲賽青年組曾獨取2銀，另伙兄長、馬正匡和鄧昊軒贏得團體追逐賽銅牌，但他強調不會因此自滿，「對比賽結果、過程都未滿意，能力上要繼續提升，想挑戰自己極限」。

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