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NBA｜希路領熱火淘汰公牛　鬥鷹隊爭東岸季後賽末席 (19:15)

邁阿密熱火今早（17日）在NBA東岸季後附加賽憑今屆首入全明星賽的後衛泰萊希路獨取全場最高38分，作客「以下剋上」以109：90擊退芝加哥公牛，連續3年附加賽淘汰對方，後日早上將與亞特蘭大鷹隊爭季後賽東岸最後一席。

東岸常規賽排名第10名的熱火是役首兩節手感火熱，包括泰萊希路個人攻入23分，帶領球隊半場以71：47領先。排名第9的公牛雖在下半場防守稍微改善，令對手在第3節三分球僅9射1中，追至74：88，但熱火藉希路及後備兵達雲安米曹穩住形勢，終作客以109：90輕取公牛，後者有主將高比韋特的整體命中率被壓制只得25%，三分球僅12射3中。熱火晉級後將與昨日作客不敵奧蘭多魔術的鷹隊爭東岸8號種子資格。

西岸方面，常規賽第10的達拉斯獨行俠在季後附加賽對第9的薩克拉門托帝王，獨行俠此戰第2節打出44：19攻勢，包括射手基利湯臣克服去年附加賽代表金州勇士在同一場地對帝王10投0中的陰影下，單節交出4個三分球兼取得16分，終助獨行俠作客以120：106取勝，後日早上與孟菲斯灰熊爭入季後賽，亦繼東岸後同現「以下剋上」。

無緣季後賽的帝王，據報賽後決定解僱總經理麥拿亞（Monte McNair），他曾帶領球隊在2022／23年賽季以48勝34負戰績獲得西岸常規賽第3名，更榮膺當季年度最佳總管。

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