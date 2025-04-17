傑運頒獎禮｜港足蟬聯最佳隊伍　謝家榮稱助提升體壇歸屬感　韋斯活：邁向成功的開端 (21:50)

2024年度香港傑出運動員選舉頒獎禮今晚（17日）在灣仔會展舉行。今屆最佳運動隊伍獎項競爭依舊激烈，結果由中國香港男子足球代表隊力壓男子七欖代表隊等隊伍蟬聯獎項。連續兩屆有份得獎的門將謝家榮認為，再次得獎能感受足球作為體壇的一分子。
港足去年初相隔逾半世紀再登亞洲盃舞台，並由陳肇鈞射入賽事史上第1000球；同年12月則在主場舉行的東亞盃外圍賽稱冠，晉身今年7月韓國舉行的決賽周。他們在公眾投票領先下，終順利「冧莊」最佳運動隊伍，第4次贏得此獎項。
港足去年憑杭州亞運代表隊得獎，今屆則首次以大港腳名義獲得殊榮。兩次均有份參與的謝家榮表示，連續兩屆出席頒獎禮讓他感覺有歸屬感。他又提到兩屆得獎參與度不同，去年得獎感受更深，「上年以亞運隊身分得獎，自己身分較重要、參與度較高。這次大港腳得獎出場時間較少，但仍很高興身在其中，感激所有球員、教練和職員的貢獻」。港足隊長葉鴻輝則第3次隨港足得獎，稱這次得獎對比往屆大眾氛圍稍遜，故得獎有點意外，認為這為6月亞洲盃外圍賽迎戰印度隊注下強心針。
與去年獲獎不同，港足今年主帥由安達臣換上韋斯活。這名領軍連續8場國際賽不敗的英籍教頭說，港足能得到獎項認可對球員、足總都是好事，形容這只是邁向成功的開端，「我們每次都渴望爭逐勝利，頒獎禮讓不同項目的港隊代表聚首一堂，證明香港運動員能在國際舞台有一番作為」。
2024年度香港傑出運動員選舉得獎名單
星中之星傑出男運動員
張家朗（劍擊）
星中之星傑出女運動員
江旻憓（劍擊）
傑出男運動員
張家朗（劍擊）
石偉雄（體操）
黃鎮廷（乒乓）
黃澤林（網球）
龍子健（硬地滾球）
傑出女運動員
江旻憓（劍擊）
何詩蓓（游泳）
劉慕裳（空手道）
杜凱琹（乒乓）
何宛淇（硬地滾球）
最佳運動隊伍
男子足球代表隊
最佳運動組合
羽毛球混雙組合：鄧俊文／謝影雪
男子花劍隊：張家朗、蔡俊彥、李逸朗、梁千雨
硬地滾球BC3級混雙隊伍：何宛淇／謝德樺
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