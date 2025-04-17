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傑運頒獎禮｜石偉雄退役身分膺「十傑」　廿載運動員生涯劃圓滿句號　透露有意投身寵物產業 (22:56)

2024年度香港傑出運動員選舉頒獎禮今晚（17日）在灣仔會展舉行。今屆傑出運動員「十傑」之中，獲得傑出女運動員兼星中之星的「劍后」江旻憓和傑出男運動員的「跳馬王子」石偉雄現已告別賽場。今年2月底宣布退役的「石仔」，形容得獎為運動員生涯畫上圓滿句號，並稱除了現時投身教練工作，日後另希望在寵物產業發展。

33歲的石偉雄去年在巴黎奧運男子跳馬以第14名完成，另在體操世界盃分站共取1銀1銅。他在今屆傑運傑出男運動員公眾投票居次，僅次於獲膺星中之星的「劍神」張家朗，終第6次當選。最後一次以運動員身分得獎的他，致辭時感謝各界在過去26年運動員生涯陪伴和支援，「很感謝你們見證、陪伴我成長，體諒我不足，希望在未來範疇繼續為體育界貢獻」。

石仔其後接受傳媒採訪，指出不少運動員去年取得佳績，得獎有點意想不到，認為這代表大家肯定其過去20多年努力和成就，「最重要大家記得曾經有一個『石仔』賣命的付出，如果只是賣命卻拿不到成績，未必能拿到此獎項」。退役後隨即轉任全職教練的他，稱仍有掛念自己受訓的時間，但強調總有退役的時候。他表示除了希望續為香港體操努力，在前年領養一隻狗後，更萌生投身寵物產業的念頭，「領養狗之後，對牠的起居飲食、所有事都要了解，所以想學多點、認識多點」。

2024年度香港傑出運動員選舉得獎名單

星中之星傑出男運動員

張家朗（劍擊）

星中之星傑出女運動員

江旻憓（劍擊）

傑出男運動員

張家朗（劍擊）

石偉雄（體操）

黃鎮廷（乒乓）

黃澤林（網球）

龍子健（硬地滾球）

傑出女運動員

江旻憓（劍擊）

何詩蓓（游泳）

劉慕裳（空手道）

杜凱琹（乒乓）

何宛淇（硬地滾球）

最佳運動隊伍

男子足球代表隊

最佳運動組合

羽毛球混雙組合：鄧俊文／謝影雪

男子花劍隊：張家朗、蔡俊彥、李逸朗、梁千雨

硬地滾球BC3級混雙隊伍：何宛淇／謝德樺

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