傑運頒獎禮｜巴黎奧運劍擊雙金包辦星中之星　張家朗實現四連霸　江旻憓壓何詩蓓首奪大獎 (20:30)

這項由港協暨奧委會主辦的年度盛事，今屆續設4個組別獎項，包括傑出男、女運動員的「十傑」、1隊最佳運動隊伍和3隊香港最佳運動組合；而傑出男、女運動員最高票者獲封「星中之星」，得分比率為評審團50%、公眾投票30%及本地體育傳媒20%。

今屆5名傑出男運動員得獎者，包括去年巴黎奧運男子花劍個人賽蟬聯金牌的張家朗、上月退役的「跳馬王子」石偉雄、港乒一哥黃鎮廷、上月底邁阿密公開賽歷史性殺入男單32強的香港網球一哥黃澤林，以及首次得獎的巴黎殘奧硬地滾球男子BC1級個人賽金牌得主龍子健。而公眾投票得票最多的張家朗，最終大熱連續4屆當選星中之星。

張家朗最近再重登「世一」寶座，他發表得獎感受時說，這頒獎禮可讓運動員每年有個成績表去肯定自己表現，好開心再次獲獎，又談及多謝教練Greg在巴黎奧運前準備辛苦，還有體院等團隊，協助他發揮應有水平，「讓我們可以再次實現夢想」。

女將「五傑」則分別為去年巴黎奧運首奪女子重劍金牌後隨即退役的江旻憓、日前重返賽場的「香港女飛魚」何詩蓓、空手道的劉慕裳、乒乓球的杜凱琹，以及巴黎殘奧硬地滾球雙金得主何宛淇。最終江旻憓力壓公眾投票居首的何詩蓓，首度當選星中之星。

江旻憓則因事今晚未能到場，她事前在機場離港前拍攝了片段，表示很遺憾未能出席頒獎禮，多謝過去所有教練和團隊，「好掛住你們，祝所有運動員身體健康、開開心心、夢想成真，回來見」。

日前重返賽場的何詩蓓，稱獎項肯定她過去一年努力，就未能星中之星四連霸，她認為江旻憓去年表現確印象深刻，「奧運金牌不是每個人都可取到，她是實至名歸。我亦對自己去年表現成績感到自豪，知道自己已盡努力」；三度獲獎的杜凱琹在台上發言一度感觸，她事後亦解釋去年起伏大，巴黎奧運後確有想過退出，卻在年底單打和混團賽有成績，「好奇妙的一年，證明這不是自己一人能做到，隊友團隊在身邊日復一日幫助，令我才能繼續打」。

最佳運動隊伍方面，在公眾投票領先的中國香港男子足球代表隊，繼上屆再次擊敗男子七人欖球代表隊，第四度問鼎獎項；而3支最佳運動組合，為第五度獲獎的新科亞洲賽冠軍的羽毛球混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪、連續兩屆獲獎由張家朗領銜的男子花劍隊，以及在巴黎殘奧奪金的硬地滾球BC3級混雙隊伍何宛淇／謝德樺。

2024年度香港傑出運動員選舉得獎名單

星中之星傑出男運動員

張家朗（劍擊）

星中之星傑出女運動員

江旻憓（劍擊）

傑出男運動員

張家朗（劍擊）

石偉雄（體操）

黃鎮廷（乒乓）

黃澤林（網球）

龍子健（硬地滾球）

傑出女運動員

江旻憓（劍擊）

何詩蓓（游泳）

劉慕裳（空手道）

杜凱琹（乒乓）

何宛淇（硬地滾球）

最佳運動隊伍

男子足球代表隊

最佳運動組合

羽毛球混雙組合：鄧俊文／謝影雪

男子花劍隊：張家朗、蔡俊彥、李逸朗、梁千雨

硬地滾球BC3級混雙隊伍：何宛淇／謝德樺

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