歐聯｜阿仙奴再挫皇馬總比數大勝5：1　隔16年闖歐聯4強　鬥PSG爭入決賽 (16:35)

「兵工廠」上周三首回合藉中場迪格蘭賴斯射入兩個驚為天人的罰球，主場以3：0大破皇馬遙遙領先。是役同樣有個好開局，客串前鋒的米基爾馬連奴在10分鐘遭對方中堅魯爾阿辛斯奧拉跌下獲得12碼，惟沙卡的「chip射」被皇馬門將泰拔高圖爾斯捉到路擋出，未能先開紀錄。「銀河艦隊」其後一度憑前鋒基利安麥巴比在禁區內博得極刑，但球證經視像裁判（VAR）覆核後推翻判決，半場雙方互交白卷。

換邊後，阿仙奴在65分鐘靠上半場12碼宴客的沙卡近門挑射入網，將功補過破僵局，但隊友威廉沙列巴兩分鐘後被對方翼鋒雲尼斯奧斯搶下皮球扳平，但戰至完場前補時，兵工廠的巴西國腳馬天尼利單刀得手，終以2：1取勝，總計兩回合贏5：1，史上第3度殺入歐聯4強，也是相隔16年後首次晉級4強，對手將是兩回合5：4險勝另一支英超代表阿士東維拉的PSG。

阿仙奴主帥阿迪達賽後表示曼城領隊兼前同事哥迪奧拿是他的「靈感來源」，並透露：「今早我致電給哥迪奧拿，我認為我能在4強很大程度上要歸功於他。我們在曼城共事了4年，我會永遠感激他。」阿迪達還形容這場勝利展現了球隊的性格，稱這是個值得驕傲的晚上。

至於皇馬連續5屆歐聯躋身4強的紀錄被終結，主教練安察洛堤坦言他在球會的未來充滿不確定性，「可能是今年，也可能是明年夏天等我的合約到期，但這都沒問題。當我在這裏的執教生涯結束後，我仍會感激球會」。他同時讚揚對手說：「阿仙奴比我們強，防守得很好，難以找到空間，我們已經盡力了。」而右腳扭傷退下火線的麥巴比，他將會接受檢查，雖上輪聯賽因粗野攔截而領紅牌，需停賽1場，但對能否參與月底西班牙盃決賽對巴塞隆拿仍存疑。

另邊廂，首回合落後1：2的德甲班霸拜仁慕尼黑，昨在另一場8強次回合作客雖有前鋒哈利卡尼在52分鐘先開紀錄，但最終僅與意甲勁旅國際米蘭踢成2：2，總計兩回合以3：4告負，無緣4強，同時未能殺入決賽在主場安聯球場爭冠，而早前宣布季尾完約離隊的「老臣子」湯馬士梅拿，亦以163場完成為拜仁上陣的歐聯生涯，同時追平阿根廷球王美斯成為歐聯史上上陣第3多的球員。