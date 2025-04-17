明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐聯｜阿仙奴再挫皇馬總比數大勝5：1　隔16年闖歐聯4強　鬥PSG爭入決賽 (16:35)

英超球隊阿仙奴今晨（17日）歐聯8強次回合憑兩名翼鋒布卡約沙卡及加比爾馬天尼利各建一功，作客以2：1擊敗有雲尼斯奧斯祖利亞「破蛋」的西甲勁旅皇家馬德里，兩回合計以5：1大勝，粉碎皇馬衛冕美夢，將與法甲代表巴黎聖日耳門（PSG）爭入決賽。阿仙奴主教練阿迪達賽後稱勝仗歸功於曼城領隊兼前同事哥迪奧拿，「這是個值得驕傲的晚上」。

「兵工廠」上周三首回合藉中場迪格蘭賴斯射入兩個驚為天人的罰球，主場以3：0大破皇馬遙遙領先。是役同樣有個好開局，客串前鋒的米基爾馬連奴在10分鐘遭對方中堅魯爾阿辛斯奧拉跌下獲得12碼，惟沙卡的「chip射」被皇馬門將泰拔高圖爾斯捉到路擋出，未能先開紀錄。「銀河艦隊」其後一度憑前鋒基利安麥巴比在禁區內博得極刑，但球證經視像裁判（VAR）覆核後推翻判決，半場雙方互交白卷。

換邊後，阿仙奴在65分鐘靠上半場12碼宴客的沙卡近門挑射入網，將功補過破僵局，但隊友威廉沙列巴兩分鐘後被對方翼鋒雲尼斯奧斯搶下皮球扳平，但戰至完場前補時，兵工廠的巴西國腳馬天尼利單刀得手，終以2：1取勝，總計兩回合贏5：1，史上第3度殺入歐聯4強，也是相隔16年後首次晉級4強，對手將是兩回合5：4險勝另一支英超代表阿士東維拉的PSG。

阿仙奴主帥阿迪達賽後表示曼城領隊兼前同事哥迪奧拿是他的「靈感來源」，並透露：「今早我致電給哥迪奧拿，我認為我能在4強很大程度上要歸功於他。我們在曼城共事了4年，我會永遠感激他。」阿迪達還形容這場勝利展現了球隊的性格，稱這是個值得驕傲的晚上。

至於皇馬連續5屆歐聯躋身4強的紀錄被終結，主教練安察洛堤坦言他在球會的未來充滿不確定性，「可能是今年，也可能是明年夏天等我的合約到期，但這都沒問題。當我在這裏的執教生涯結束後，我仍會感激球會」。他同時讚揚對手說：「阿仙奴比我們強，防守得很好，難以找到空間，我們已經盡力了。」而右腳扭傷退下火線的麥巴比，他將會接受檢查，雖上輪聯賽因粗野攔截而領紅牌，需停賽1場，但對能否參與月底西班牙盃決賽對巴塞隆拿仍存疑。

另邊廂，首回合落後1：2的德甲班霸拜仁慕尼黑，昨在另一場8強次回合作客雖有前鋒哈利卡尼在52分鐘先開紀錄，但最終僅與意甲勁旅國際米蘭踢成2：2，總計兩回合以3：4告負，無緣4強，同時未能殺入決賽在主場安聯球場爭冠，而早前宣布季尾完約離隊的「老臣子」湯馬士梅拿，亦以163場完成為拜仁上陣的歐聯生涯，同時追平阿根廷球王美斯成為歐聯史上上陣第3多的球員。

相關字詞﹕歐聯 阿仙奴 皇馬 沙卡 馬天尼利 阿迪達 安察洛堤 麥巴比 哥迪奧拿 拜仁 國米 哈利卡尼 拿達路馬天尼斯 編輯推介

上 / 下一篇新聞