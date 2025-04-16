歐聯｜皇馬絕處迎阿仙奴　強攻唯一出路　比寧咸盼扭敗局迎狂喜之夜 (19:45)

皇家馬德里vs.阿仙奴 now643台 明晨03：00直播

「回到我們的主場，我有信心迎來狂喜之夜。」儘管皇馬在8強首回合0：3不敵阿仙奴，中場祖迪比寧咸仍在賽後公開向球迷立下反勝宣言。至於去夏掛靴的皇馬舊將卻奧斯，也異口同聲表示阿仙奴首回合優勢並非想像般大，「開賽頭15分鐘，將是皇馬向對手施壓的最佳時機。他們（阿仙奴）的球員沒有打入歐聯4強及決賽的經驗，屆時只要迫到他們心想『糟了，皇馬仍然對我們緊咬不放』，情勢就會對我們有利」。

當然，皇馬最大反勝武器仍是兩大「快馬」麥巴比及雲尼斯奧斯的反擊。前者在最近8次歐聯淘汰賽面對英格蘭球隊合共攻入8球，代表作包括在今年2月在歐聯附加賽連中三元，協助球隊淘汰曼城躋身16強；雲尼斯奧斯若今仗在阿仙奴身上取得入球或助攻，則將會繼基斯坦奴朗拿度（C朗）、賓施馬及魯爾之後，第4個在歐聯直接及間接參與50個入球或以上的皇馬球星。

與此同時，有傳帥位岌岌可危的皇馬主帥安察洛堤，就在賽前會議上強硬要求球員「要在次回合賽事付出更多，才有機會實現反勝」，惟中場卡馬雲加是役停賽，或會削弱皇馬中場搶截力。另一方面，目前在英冠位列第12名的史雲斯宣布，皇馬老將莫迪歷將入股成為球會班主之一。

皇馬賽前信誓旦旦要在主場反勝，至於亟欲一搔16年之癢，繼2009年後再次打入歐聯4強的阿仙奴，賽前證實兩名中後場要員賓韋特，以及日前聯賽對賓福特傷出的湯馬士柏迪經已恢復訓練，有望在對皇馬一戰待命。不過另一中場佐真奴則因胸部受傷而要倦勤。阿仙奴名宿比堤接受訪問時，就特別提到首回合射入兩記妙絕罰球的迪格蘭賴斯，今仗將會成為主宰雙方中場爭奪戰的最重要一員，「皇馬今場甫開賽必定會發起猛攻，他（賴斯）會面對更多防守任務、更多埋身搶截，犯錯機會也會大增。因此，他這場賽事一定要踢得很聰明」。

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