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菁英盃︱理文互射12碼淘汰大埔三度闖決賽　朱兆基認上仗慘負對方成動力：現在要我們斷氣好難 (23:30)

賽馬會菁英盃今晚（16日）4強，理文在旺角大球場與大埔於法定時間踢成1：1，加時未分勝負要互射12碼，最終大埔兩名哥倫比亞籍外援均射失，理文勝4：2，晉身下月1日下午舉行的決賽對冠忠南區。

大埔賽前宣布早前已簽入的哥倫比亞籍前鋒伊達里奧正式加盟及披9號球衣，今仗即正選，聯同奇雲巴迪及奇雲莫雷拉，共起用3名哥倫比亞籍外援，並輪換了不少正選；理文由18歲門將潘尚希把關，前場續有艾華頓及安尼亞等主力攻堅。

大埔今季港超3鬥理文皆勝，包括上月底作客大炒7：3。理文10分鐘出現首個攻勢，中場黃威射高；大埔之後有奇雲莫雷拉曾將球撞入網但越位在先，30分鐘再有奇雲巴迪射門炒高，半場互無紀錄。

大埔下半場58分鐘有黃金機會，然而奇雲巴迪單刀射斜；及後艾華頓兩次射門均被今任隊長的大埔門將謝家榮化解。戰至82分鐘，理文打破僵局，後備入替的羅沙於禁區內被奇雲莫雷拉踢跌，球證廖國文直指12碼，安尼亞主射中鵠。不過，奇雲莫雷拉於補時3分鐘將功補過，在混戰中勁射中楣彈入，為大埔法定時間逼和1：1，但中場謝臣及後備入替的陳肇鈞先後傷出。

加時上、下半場雙方未再增添紀錄，包括尾段艾華頓兩次攻門均錯失，以及大埔中場帕特華維迪直射罰球中楣，結果要互射12碼分勝負。雙方首兩輪皆中，大埔第3及4輪的伊達里奧及奇雲莫雷拉均炒高；理文的艾華頓及立花稜也則射入，終勝4：2，今季首勝大埔，第三度晉身菁英盃決賽。

理文今季仍可爭做雙冠王，將於下周六聯賽主場大戰東方，暫代主教練朱兆基謙稱「待下場再想，humble（謙遜）點較好」，並承認上月底3：7慘負大埔成為今仗推動力，並特別有練12碼，「大埔今季氣勢強，無得唔抬高對手。不只球員，我都好想贏他們。我和所有球員講唔理對手這場陣容如何，我們只踢好自己先。理文現在起碼打返上來，要我們斷氣都好難」。

大埔有下周日要在香港足總盃4強惡鬥東方的後顧，主帥李志堅稱今場輪換下能有此表現已「收貨」，認為兩名宴客的外援今仗在場上已拼盡。

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