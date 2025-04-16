NBA｜勇士附加賽淘汰灰熊晉身季後賽鬥火箭　畢拿形容伙拍居里如「羅賓與蝙蝠俠」 (18:10)

勇士日前因最後一場常規賽主場不敵洛杉磯快艇後，西岸跌至第7名，隊史第4次落入附加賽，包括曾在2021年被灰熊淘汰無緣季後賽。今仗再與灰熊爭晉級，勇士球星占美畢拿是役初段已發揮其「Playoff Jimmy」威力，帶領球隊在第2節一度握有20分優勢，半場亦以67：55領先。

灰熊下半場雖有球星摩蘭特在一次進攻中落地扭傷，需離場治理，但仍藉「JJJ」謝倫積遜及迪士蒙班尼連番發炮，第3節追至僅落後3分，灰熊更在最後一節反超，但主隊的勇士有交出37分的史堤芬居里在該節獨取15分，加上灰熊在尾段出現界外球5秒違例下，勇士終主場以121：116擊敗對手，收下隊史附加賽首勝，首圈將對2號種子的火箭；灰熊則將與薩克拉門托帝王與達拉斯獨行俠的勝方，爭奪8號種子位置。

對於這場勝仗，年屆35歲的占美畢拿賽後形容自己是蝙蝠俠身邊的羅賓，「我認為任何球隊在擁有我的情况下都有機會獲勝，但我知道每支球隊擁有居里也是同樣道理，那我就扮演羅賓，他是我的蝙蝠俠」。

另邊廂，奧蘭多魔術在頭場的東岸季後附加賽靠後備兵高爾安東尼射入全隊最高26分，主場以120：95大勝有射入28分的主將崔爾楊格連續吞下兩次技術犯規（T-foul）而被趕出場的亞特蘭大鷹隊，鎖定東岸7號種子席位，將在季後賽首圈惡鬥衛冕之師的東岸2號種子波士頓塞爾特人。

其餘兩場季後附加賽方面，由東岸第9名的芝加哥公牛明早主場迎戰第10的邁阿密熱火，這是兩隊連續第3年在附加賽交手，前兩年均由後者取勝；西岸第9的帝王則緊接主場對第10的獨行俠，今季常規賽皆由前者勝出。

至於早前被診斷患有右小腿深部靜脈血栓的後衛李拿特，所屬球隊密爾沃基公鹿宣布這名34歲球星仍無法在季後賽上陣，但現時已在康復當中，他將逐漸增加參與籃球的活動。

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