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乒乓｜黃鎮廷ITTF世界盃小組1和1負出局　杜凱琹旗開得勝明爭出線 (22:10)

港隊「大師兄」黃鎮廷今晚（15日）在澳門銀河綜藝館舉行的ITTF乒乓球世界盃男單分組賽第4組，以局數1：3不敵4號種子國家隊的梁靖崑，賽後兩戰1和1負，總局分3勝5負下，篤定無緣出線16強。

黃鎮廷日前伙拍陳顥樺在WTT乒乓挑戰賽中國太原站男雙獲得銀牌，昨接戰世界盃男單分組賽，在第4組首戰與澳洲隊的林文政局數打和2：2，今晚次輪碰國家隊的梁靖崑，首局雙方勢均力敵，及至打和9：9後，黃鎮廷連失兩關鍵分，以9：11告負先輸。次局戰情如首局般緊湊，曾出現4次平手，但黃鎮廷在9：9言後再次失掉最後兩分下，又以9：11飲恨。

黃鎮廷在第3局未有氣餒，開局以4：0領前，梁靖崑其後力追，但一直無法扳平，阿廷以11：7扳回一局。梁靖崑在第4局首6分完結後領前5：1，之後一度被黃鎮廷追平6：6，但黃鎮廷餘下6分僅得1分下，終以7：11敗陣，總局數輸1：3，兩戰僅1勝和1負後篤定無緣晉級。

此外，港將朱成竹在女單第5組同以局數1：3不敵7號種子國家隊的蒯曼和埃及隊的Dina Meshref，兩戰皆北無緣晉級16強。至於港隊一姐杜凱琹則在第8組首戰以4：0大勝埃及隊的Mariam Alhodaby，明早將與日本隊的張本美和爭奪出線權。

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