歐聯｜維拉迎PSG求反底　或棄拉舒福特改屈堅斯攻堅 (19:35)

歐聯8強次回合明晨（15日）上演兩場比賽，其中上周中首回合作客敗走的阿士東維拉將在主場迎戰巴黎聖日耳門（PSG），據報領隊艾馬利為求反勝，或棄曼聯借將「福仔」拉舒福特，改由奧尼屈堅斯掛帥攻堅。
阿士東維拉vs.巴黎聖日耳門 now643台 明晨03：00直播
多蒙特vs.巴塞隆拿 now638台 明晨03：00直播
阿士東維拉上周中在歐聯8強首回合作客以1：3反負PSG，明晨次回合已成背水之戰，據報由於拉舒福特在首回合的表現未見突出，反而入替他的奧尼屈堅斯為球隊帶來活力，其間亦貢獻一次關鍵傳送。事實是自「福仔」於冬季轉會窗加盟後，29歲的屈堅斯被迫屈居後備，而其日前在英超作客以3：0大勝修咸頓斬獲的入球，已是他近兩個月來各賽事上陣11次的第2球，總計他今季聯賽和歐聯共入15球和交出10次助攻。
屈堅斯明白領隊艾馬利的難處，「維拉目前的球員質素和板凳深度乃多年以來最佳，這令艾馬利有點頭痛，但我當然也為當後備而失望」。維拉此役除有鋒將里安拜尼因傷避戰外，冬窗期間來投的攻擊手當耶爾馬倫及後衛安德魯斯加西亞，亦因只得3個更換名額，被迫剔除歐聯大軍以外不能參賽。至於法甲四連霸勁旅PSG則可「夫添」作賽外，並獲法甲賽會批准日前聯賽休戰，為此役養精蓄銳，相信以奧士文尼迪比利及基華拉斯基利亞為首的火力將更具威脅。
同日另一仗由首回合主場大勝4球巴塞隆拿作客上屆亞軍多蒙特。巴塞有後衛巴迪因日前西甲挫雷加利斯時觸傷左大腿筋，據報需養傷3周，其左後防位置料會由謝拉特馬田頂上，而其上月尾受傷的隊友鋒將丹尼爾奧莫據報已通過體測，明晨之戰有望復出。