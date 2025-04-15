歐聯｜維拉迎PSG求反底　或棄拉舒福特改屈堅斯攻堅 (19:35)

阿士東維拉vs.巴黎聖日耳門 now643台 明晨03：00直播

多蒙特vs.巴塞隆拿 now638台 明晨03：00直播

阿士東維拉上周中在歐聯8強首回合作客以1：3反負PSG，明晨次回合已成背水之戰，據報由於拉舒福特在首回合的表現未見突出，反而入替他的奧尼屈堅斯為球隊帶來活力，其間亦貢獻一次關鍵傳送。事實是自「福仔」於冬季轉會窗加盟後，29歲的屈堅斯被迫屈居後備，而其日前在英超作客以3：0大勝修咸頓斬獲的入球，已是他近兩個月來各賽事上陣11次的第2球，總計他今季聯賽和歐聯共入15球和交出10次助攻。

屈堅斯明白領隊艾馬利的難處，「維拉目前的球員質素和板凳深度乃多年以來最佳，這令艾馬利有點頭痛，但我當然也為當後備而失望」。維拉此役除有鋒將里安拜尼因傷避戰外，冬窗期間來投的攻擊手當耶爾馬倫及後衛安德魯斯加西亞，亦因只得3個更換名額，被迫剔除歐聯大軍以外不能參賽。至於法甲四連霸勁旅PSG則可「夫添」作賽外，並獲法甲賽會批准日前聯賽休戰，為此役養精蓄銳，相信以奧士文尼迪比利及基華拉斯基利亞為首的火力將更具威脅。

同日另一仗由首回合主場大勝4球巴塞隆拿作客上屆亞軍多蒙特。巴塞有後衛巴迪因日前西甲挫雷加利斯時觸傷左大腿筋，據報需養傷3周，其左後防位置料會由謝拉特馬田頂上，而其上月尾受傷的隊友鋒將丹尼爾奧莫據報已通過體測，明晨之戰有望復出。