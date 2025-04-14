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羽毛球｜鄧謝配亞洲賽喜奪冠軍凱旋　謝影雪：拍檔和教練推動「復合」 (21:28)

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪昨在寧波舉行的羽毛球亞洲賽奪冠，是港隊時隔11年再次稱霸此項目。「鄧謝配」今晚（14日）凱旋抵港，獲親友前來接機。「阿雪」表示，拍檔俊文的鼓勵及新教練的加入是她回歸賽場主要原因，另透露傷病控制穩定，緊接月底舉行的蘇迪曼盃乃至世界賽，以及年底粵港澳全運會，不會為自己訂立目標，「一場一場打」。

相隔4個月再度合作的鄧謝配，是繼2014年李晉熙／周凱華後另一對稱霸亞洲賽的港隊混雙組合。港隊今晚由寧波返港，二人獲親友到機場接機兼送贈鮮花，其中謝影雪的愛犬「啤啤」都有現身。

謝影雪今年1月接受盆腔畸胎瘤切除術，兩周前決定復出，她今日笑言：「我是被動的！」她直言拍檔鄧俊文是主因之一，透露在她養傷期間持續關心及鼓勵她重返賽場，「另外有兩位這麼高水平的新教練加入，我自己也想試吓，看看是否有進步空間」。鄧俊文稱教練的新戰術為他們帶來新思路，阿雪認為自己今次未完全實踐出來，若能做好相信未來仍有上升空間，但今次奪冠就如夢想成真：「你讓我想100次我都沒想過！」

謝影雪透露已能靠食藥穩定病情，月底會伙拍俊文出戰在廈門舉行的蘇迪曼盃，並稱未來重心將是8月在法國舉行的世界賽及年底的全運會，但不會給自己設目標，「一場一場打」。

港隊總教練黃綜翰總結今次賽事，確有調整鄧謝配訓練方式，稱阿雪回歸即奪冠亦證明其能力。他亦肯定新教練的戰術，稱隨着其兩名馬來西亞同胞、新任雙打教練顏瑋宏及陳斌生加入，港隊羽毛球教練團隊已齊人，兩名教練互補下也為球隊注入新動力，冀港隊今年更上一層樓。陳斌生亦對鄧謝配予以讚賞，「將來肯定有能力打得更好」。港隊闊別6年再獲蘇盃參賽資格，將與國家隊、泰國、阿爾及利亞隊同處A組，黃綜翰稱會全力以赴爭取擊敗阿爾及利亞及泰國隊。

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