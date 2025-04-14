籃球｜NBA技術及運動表現教練米克艾堅遜親臨指導　林民淇：有助學習面對新環境 (20:44)

米克艾堅遜過去曾與NBA球隊克里夫蘭騎士後衛米曹、早前正式入選今屆奈史密斯籃球名人堂的名宿「甜瓜」安東尼及NBA前華裔球星林書豪等人合作，他今在訪港最後一日到理大續參與主辦單位「LEAVESFIT運動員訓練中心」舉行的專門訓練營，受邀6名本地籃球員包括林民淇、效力應屆女甲總冠軍荃灣的陳詠琛，以及今年全港學界精英籃球賽的男子組殿軍的寶覺中學主將吳嘉樂等。除了分享自身經驗，米克艾堅遜在約1個半小時活動亦親身教授不同籃球技術，着重控球、傳球和投籃等基本功，並提供體能訓練。

曾在甲一總決賽第4場轟入13分助南華以總場數3：1挫永倫奪冠的林民淇，表示這次訓練不僅為了提高技術和體能，更重要是學習如何在心理上面對新環境和挑戰，「教練的高要求和環境壓力讓我有點緊張，他亦會責罵你，但感覺到他目的是想推動大家進步」。24歲的林民淇又透露來季將由南華轉投香港東方，成為全職籃球員，並已跟新東家簽下合約，官方消息將日後公布，「『Men sir』巴拿莫域（香港東方主教練）有個特質令我很想跟隨他，不論場內場外他均會教我做人處事，有好像爸爸的感覺協助我成長，加上我自12歲已效力南華，想離開這個舒適圈」。

同場的陳詠琛亦認為今次訓練更着重細節，如自身速度和拍球方法，「我覺得這個教學方式是我們香港人應該要學習的事情，很多時候都是得過且過，但事實上細節才是最重要」。

對於連日的體驗，首次來港的米克艾堅遜稱見到不少才華洋溢的球員，培養目的就是讓他們超越自我，他又特別點名讚揚吳嘉樂，「我覺得他具備一定潛力能夠滿足我的標準，給我留下印象」。曾跟超過100名NBA球員合作的艾堅遜，被問到今季將會支持哪支球隊成為總冠軍，他雖沒表明立場，但特別提到大熱門之一的東岸一哥騎士，「看到這支球隊的比賽非常有趣，我知道該隊球員有多努力，他們的技術水平是如何，對教練團表現印象深刻」。

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