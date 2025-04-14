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劍擊｜吳海諦少年組女重摘銅　奪港隊今屆世青賽首獎牌 (20:19)

在中國無錫舉行的劍擊世青賽今日（14日）上演少年組重劍個人賽，港隊15歲女將吳海諦過關斬將殺入4強，終不敵烏克蘭隊劍手無緣決賽，獲得一面銅牌，乃港隊今屆世青賽首面獎牌。

吳海諦昨在青年組（U20）女重個人賽128強止步，今轉戰少年組（U17）個人賽，小組賽錄5勝1負排總成績第12名晉級。她在淘汰賽128強輪空，64強以13：6擊敗愛沙尼亞隊劍手Eliisa Kikerpill，32強以15：13力克波蘭隊的Oliwia Jancezek，16強再「決一劍」14：13險挫羅馬尼亞代表Johanna Kurtinecz，晉身8強。

吳海諦8強面對烏克蘭隊劍手Valeriia Bilous-Gridzhak，與對手拉鋸至14：14平手，再次以「決一劍」分高下，結果吳海諦刺下奠勝一劍贏15：14，殺入4強並鎖定港隊今屆世青賽首面獎牌。她在4強遇上另一烏克蘭代表Alina Dmytruk，早段曾兩度領先，但戰至2：2後被對手接連得分，首節完落後2：9；她在次節續居下風，終以4：15吞敗，在不設季軍戰下收穫銅牌。

港隊在少年組女重另有李懿穎殺入32強，年僅14歲的她於小組賽6戰全勝列總成績第5，同直入64強，首關先以15：13挫以色列隊的Yarden Davidson，惟32強不敵Johanna Kurtinecz，無緣與吳海諦在16強正面交鋒。羅阡滺則在128強止步。

男子個人賽方面， 港隊16歲劍手王梓皓先後擊退泰國、新加坡及加拿大隊劍手，惟及後以8：15不敵意大利隊的Nicolo Sonnessa，16強止步。

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