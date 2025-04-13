明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

劍擊｜港隊殘疾人衛星賽主場9金5銀6銅收官　余翠怡獨攬3金成大贏家 (23:00)

一連兩日的殘疾人劍擊衛星賽今（13日）在馬鞍山體育館落幕，港隊在最後一日的男、女子花劍賽再奪3金4銀1銅，連同首日重劍及佩劍賽事6金1銀5銅，最終以9金5銀6銅佳績收官，其中「大師姐」余翠怡在女子A級重劍、花劍及佩劍項目均封后，成為賽事大贏家；男將鄺遠興在A級項目中則收穫2金1銀。

這次是香港自2016年4月IWAS輪椅劍擊亞洲賽後，首次舉辦劍擊國際賽，港隊在首日已包攬重劍及佩劍賽的金牌，今日派出13名選手出戰花劍賽，其中巴黎殘奧代表余翠怡及隊友范佩珊在女子A級決賽，上演「香港內訌」，前者以15：10勝出，繼重劍及佩劍賽後奪得本屆個人第3金，另一名港將林嘉雯亦摘得銅牌。41歲的余翠怡賽後坦言，雖今次參賽對手的數量及水平不如世界盃，但比賽過程中不時對港隊隊友讓她感到奇妙且少了一點緊張感。

另邊廂，同為巴黎殘奧港將的湯雅婷在女子B級花劍決賽以15：10擊敗隊友鍾婉萍。湯雅婷在首日越級挑戰女子A級佩劍奪銅，並在女子B級重劍摘金，她認為環境和安排上均做到備戰效果，「11月全運會的國內選手水平較高，港隊仍需在戰術上加強變化，以提升競爭力」。

男子組方面，港隊男將鄺遠興在首日A級重劍及佩劍項目奪得兩金，今再闖入A級花劍決賽，惟以9：15不敵阿根廷籍劍手Carlos Freitas，屈居亞軍。47歲的鄺遠興只參與輪椅劍擊逾6年，賽後對成績表示滿意：「沒有想過昨日可以取得兩個第一名，花劍本身亦不是我專項，賽果都有點意外。」20歲美港混血兒小將陳曦（Sean Glass）亦有亮眼表現，收穫2金1銅，他表示主場觀眾支持讓他更有動力發揮應有水平。

總結今屆賽事，港隊總教練黃金球表示對球員表現感到滿意，尤其多名新秀表現突出，他希望透過比賽，吸引更多殘疾人士參與輪椅劍擊運動。

其他報道：

羽毛球｜鄧謝配透露兩周前才決定「復合」　視亞洲冠軍為重要里程碑　放眼世界賽全運再爭佳績

羽毛球｜鄧謝配亞洲賽混雙決賽擊敗日本隊首奪金牌

游泳｜歐鎧淳亮相本地賽50米蝶泳享受過程　透露7月出戰世界賽背泳

乒乓｜黃鎮廷／陳顥樺男雙決賽力戰而敗 太原站賽1：3負國家隊摘銀

港超︱大埔榜首戰兩度領先兩球被東方逼和3：3　李志堅稱結果不算差：餘下只要不失分就是冠軍

相關字詞﹕劍擊 余翠怡 湯雅婷 范佩珊 鍾婉萍 殘疾人劍擊 殘疾人劍擊衛星賽 全殘運 鄺遠興 陳曦 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞