劍擊｜港隊殘疾人衛星賽主場9金5銀6銅收官　余翠怡獨攬3金成大贏家 (23:00)

這次是香港自2016年4月IWAS輪椅劍擊亞洲賽後，首次舉辦劍擊國際賽，港隊在首日已包攬重劍及佩劍賽的金牌，今日派出13名選手出戰花劍賽，其中巴黎殘奧代表余翠怡及隊友范佩珊在女子A級決賽，上演「香港內訌」，前者以15：10勝出，繼重劍及佩劍賽後奪得本屆個人第3金，另一名港將林嘉雯亦摘得銅牌。41歲的余翠怡賽後坦言，雖今次參賽對手的數量及水平不如世界盃，但比賽過程中不時對港隊隊友讓她感到奇妙且少了一點緊張感。

另邊廂，同為巴黎殘奧港將的湯雅婷在女子B級花劍決賽以15：10擊敗隊友鍾婉萍。湯雅婷在首日越級挑戰女子A級佩劍奪銅，並在女子B級重劍摘金，她認為環境和安排上均做到備戰效果，「11月全運會的國內選手水平較高，港隊仍需在戰術上加強變化，以提升競爭力」。

男子組方面，港隊男將鄺遠興在首日A級重劍及佩劍項目奪得兩金，今再闖入A級花劍決賽，惟以9：15不敵阿根廷籍劍手Carlos Freitas，屈居亞軍。47歲的鄺遠興只參與輪椅劍擊逾6年，賽後對成績表示滿意：「沒有想過昨日可以取得兩個第一名，花劍本身亦不是我專項，賽果都有點意外。」20歲美港混血兒小將陳曦（Sean Glass）亦有亮眼表現，收穫2金1銅，他表示主場觀眾支持讓他更有動力發揮應有水平。

總結今屆賽事，港隊總教練黃金球表示對球員表現感到滿意，尤其多名新秀表現突出，他希望透過比賽，吸引更多殘疾人士參與輪椅劍擊運動。

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