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港超︱大埔榜首戰兩度領先兩球被東方逼和3：3　李志堅稱結果不算差：餘下只要不失分就是冠軍 (20:44)

港超今晚（13日）榜首大戰上演「入球騷」，大埔縱有射手盧卡斯早段梅開二度，但兩度領先兩球下，作客旺角大球場仍被東方逼和3：3，各得一分。大埔主教練李志堅賽後稱賽果非最差，仍掌爭標主導權，「仲有4場聯賽，只要自己唔失分，我們就是冠軍」。

大埔賽前領先4分但多踢一場，東方今季聯賽兩次交手作客1勝1和不敗佔優，包括上月中憑巴科爾梅開二度反勝3：1，這名西班牙籍射手今仗聯同費利浦薩及馬希偉攻堅；大埔各賽事近3場共入13球，續有3月港超最佳球員、近兩仗入3球的中場陳肇鈞，聯同伊高沙托尼及盧卡斯等6名外援正選。

開賽2分鐘大埔先開紀錄，中鋒盧卡斯把握東方右閘賀爾回傳犯錯截球單刀得手火速領先，這名34歲巴西籍射手4分鐘後接應伊高沙托尼罰球傳中頭槌頂入，6分鐘為「綠戰士」領先2：0。大埔今仗前場逼搶令東方後場疲於奔命，不過在31分鐘，賀爾將功補過禁區頂遠射世界波死角入網，半場追回一球。

大埔55分鐘由伊高沙托尼熨遠柱入網再下一城。5分鐘後，東方左閘亞歷斯祖底線傳中，馬希偉門前撞入追成2：3。盧卡斯於65分鐘被換出，由後衛奇雲莫雷拉入替，陳肇鈞推前串演前鋒。東方尾段圍攻，亞歷斯祖殺入禁區被馬卡雷拿從後撞跌，球證直指12碼，巴科爾84分鐘操刀中鵠追成平手，尾段東方中場馬高斯近射被門將謝家榮撲走後，終踢成3：3各得一分。大埔賽後20戰45分續居首，東方與理文均踢少一場落後4分緊隨其後。同日榜尾戰，北區憑黃偉國梅開二度，主場3：1挫港會，賽後20戰18分升第7，港會11分續包尾。

大埔緊接要應付兩場盃賽大戰，先是周三晚賽馬會菁英盃4強對理文，然後下周日足總盃4強再鬥東方。大埔在聯賽最後4輪對手為冠忠南區、標準流浪、傑志及北區。主教練李志堅表示，球隊仍掌主導權，「今場取1分的結果不是最壞，英超利物浦都可失分，港超Big 4不可以失分？仲有4場聯賽，只要自己唔失分我們就是冠軍，相對無咁被動，但談何容易，自己生生性性，盡力去爭」。對於兩次領先兩球下被逼和，堅sir承認調動兵源不足，「問題就是我們未能再入球，足球就是這樣充滿趣味」。

今仗有2455人入場屬今季聯賽入場新高，比揭幕戰東方對標準流浪的2010人多，連同盃賽僅次於大年初二高級組銀牌決賽的4495人。大埔門將謝家榮稱這仗勢均力敵，場內氛圍感受到大戰氣氛，「未能取得3分是可惜，但東方從來不易應付，我們未能贏是唔好彩，但唔輸亦有點運氣。對手韌力強，我們已盡哂力」。

東方主教練盧比度亦稱今仗戰况激烈有6個入球，相信球迷都會享受其中，「開賽我們犯錯，但努力追趕，總括取得1分我是滿意，希望球員繼續平常心爭冠」。

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