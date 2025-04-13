游泳｜歐鎧淳亮相本地賽50米蝶泳享受過程　透露7月出戰世界賽背泳 (19:55)

歐鎧淳今早亮相女子50蝶初賽，一馬當先以29.50秒排小組第一，但總成績排11名，無緣前8名入決賽。她賽後解釋選擇游這非主項原因，「現在慢慢找回節奏，所以這次想游些沒有那麼大壓力的項目，短短50米都挺好」。根據國際泳聯紀錄，Stephanie上次參加50蝶是2019年，游出29.77秒成績，她笑言毫無印象，感覺像是發生很多年的事。

現年32歲的歐鎧淳又笑言，賽前與同組一班10多歲的泳手有講有笑，「剛才旁邊的妹妹才11歲，我們開玩笑說可能是年齡最大和最細的泳手一起游，所以很開心。其實很難得，平時比賽很緊張，今次可以沒有壓力去比賽」。她透露緊接會繼續復操，重心則放在7月的世界賽，屆時將參加女子50米背泳主項，「我從來未試過很用心地游50米，過去奧運只有100米，所以我一直以100米為主，但50米就真的要用另一種新穎訓練方法」。

被問到會否第6次征戰奧運，歐鎧淳表示言之尚早，需視乎自己狀態。國際奧委會日前確定，將於2028年洛杉磯奧運男、女子蛙泳、背泳、蝶泳皆新增50米項目，歐鎧淳對此回應：「始終多了項目能有更多機會給不同運動員，50米和100米都差很遠。」

至於賽事最佳男泳手及女泳手，則由港隊代表麥世霆及張心悅奪得。「蛙王」麥世霆於100蛙決賽游出1分00.97秒，僅差0.02秒便可突破他去年亞洲賽創下的香港紀錄，兩獲兩金一銅；張心悅以1分02.43秒於100背封后，累計兩金一銀。其餘港將成績，何甄陶於50自決賽游出22.15秒刷新個人最佳成績（PB）奪冠，新星李芯瑤於女子100自及50蝶穿金戴銀，馬紫玲與新星李芯瑤皆穿金戴銀。

何甄陶今次游出PB，還有12日就28歲生日的他賽後感慨地說：「在我這個年紀要游出『PB』越來越難，即使只是進步一點，我仍會感到鼓舞。」他稱今年將努力準備年底粵港澳全運會，下月將赴歐洲參加環地中海游泳系列賽，至於世界賽已有明確訓練計劃。

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