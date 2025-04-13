英超｜利物浦連續8季主場挫韋斯咸　拋離阿仙奴13分　湯馬士柏迪等3將掛彩恐無緣歐聯征皇馬　 (23:56)

上場英超爆冷作客不敵富咸的利物浦，這仗藉日前續約兩年的鋒將穆罕默德沙拿，在18分鐘助攻前線拍檔路易斯迪亞斯先開紀錄，卻因隊友左閘安德魯羅拔臣於86分鐘擺烏龍而被韋斯咸扳平。3分鐘後，「紅軍」中堅華基爾雲迪積克建功為球隊鎖定2：1勝局，並連同英格蘭聯賽盃在內今季三殺韋斯咸，又自2018年2月以來，在聯賽都能在主場擊退「鎚仔幫」。

同日車路士憑翼鋒查頓辛祖在79分鐘打破4個月入球荒，主場以2：2逼和尾三的葉士域治，賽後32戰得54分，與作客以3：0輕取尾二球隊李斯特城的阿士東維拉同分，同落後曼城1分，至於諾定咸森林主場以0：1負愛華頓後續以57分列季席。另熱刺在孫興慜缺陣下，作客以2：4不敵排尾四的狼隊，而後者賽後已拋離葉士域治15分。

至於阿仙奴迎戰賓福特前有賓韋特賽前練習時受傷缺陣，需再由中場湯馬士柏迪墮後串演右閘，他亦不負所託於61分鐘的突擊中，獲中場迪格蘭賴斯助攻打開紀錄，但柏迪8分鐘後也因傷由祖利安添巴入替，並被賓福特鋒將在74分鐘以一記禁區內轉身快射扳平1：1完場。「兵工廠」領隊阿迪達賽後透露，此役踢足全場的中場佐真奴也證實觸傷肋骨，或與賓韋特和柏迪無緣周中歐聯8強次回合出征皇家馬德里。皇馬上周在首回合以0：3落敗。

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