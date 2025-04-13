羽毛球｜鄧謝配透露兩周前才決定「復合」　視亞洲冠軍為重要里程碑　放眼世界賽全運再爭佳績 (16:30)

謝影雪今年1月因須切除盆腔畸胎瘤而開刀，加上腳傷舊患，養傷多時後終在本月復出，與鄧俊文「復合」參戰亞洲賽。結果二人表現神勇，以5號種子身分連過4關兼不失一局殺入決賽，包括於4強以直落兩局21：16、21：17擊敗國家隊「世一」組合蔣振邦／魏雅欣。

「鄧謝配」最終在今午的決賽以21：15、17：21、21：13，局數2：1擊敗8號種子的日本隊組合綠川大輝／齋藤夏，首度成為亞洲冠軍。賽後二人透露直至兩周前才決定「復合」參賽，謝影雪表示：「在手術後我沒想過未來的打算。去年在年終賽時我曾想過這會自己最後一次國際賽，直到我兩個星期前，才終於下定決心復出，如果港隊需要我，我只要能打便會全力以赴。」

對於今次勝利，鄧俊文表示在4強擊敗國家隊「世一」組合一役為二人打下了強心針，「但該仗體能上對我們消耗較大，亦令今仗精力方面有些欠缺，慶幸我們能頂得住，尤其決勝局失誤減少早早拉開比數後相對好打」。至於接下來的目標，他明言二人將先於月底的蘇迪曼盃爭牌，其後再放眼多項世巡賽，以至今夏的世界賽及年底的粵港澳全運會，續為港隊爭取佳績。

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