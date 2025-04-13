羽毛球｜鄧謝配亞洲賽混雙決賽擊敗日本隊首奪金牌 (15:07)

「鄧謝配」在去年底戰畢國際羽聯（BWF）年終賽後，因謝影雪須治療傷患而短暫「拆伙」，二人相隔4個月再度合作，在今屆亞洲賽以5號身分出戰，晉級過程中未失一局，包括昨日於4強以直落兩局21：16、21：17擊敗國家隊「世一」組合蔣振邦／魏雅欣，歷來5次交手首勝，殺入今日的決賽。

在決賽面對8號種子的日本隊組合綠川大輝／齋藤夏，過去雙方僅曾在去年的中國公開賽交手過一次，當時鄧謝配於16強以局數1：2反負。今仗一對港將在首局發揮出色，在中段打出一段5：0攻勢後一度拉開12：6，最終以21：15先拔頭籌。惟鄧謝配在次局打成4：4後連番失誤遭對方打出一段7：1攻勢身陷劣勢，其後二人力追下一度追至15：17，但終未能平反敗局，以17：21被扳平局數，亦是今屆賽事首次失局。

鄧俊文／謝影雪在決勝局重拾勇態，多次主動進攻得手，早早拉開比數，而現場觀眾亦不時大呼「香港隊加油」助聲威，最終二人以21：13取勝，最終交戰約1小時後以局數2：1力克綠川大輝／齋藤夏，不但是二人首次在亞洲賽登頂，亦是繼2015年的李晉熙／周凱華後，歷來第2對在亞洲賽奪金的港隊混雙組合。

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