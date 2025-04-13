明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

羽毛球｜鄧謝配亞洲賽混雙決賽擊敗日本隊首奪金牌 (15:07)

羽毛球亞洲賽今（13日）於中國寧波煞科，相隔4個月再度合作的港隊星級代表「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，於混雙決賽以局數2：1擊敗日本隊的綠川大輝／齋藤夏，首度贏得亞洲冠軍，亦是港隊歷來第2次在此項目登頂。

「鄧謝配」在去年底戰畢國際羽聯（BWF）年終賽後，因謝影雪須治療傷患而短暫「拆伙」，二人相隔4個月再度合作，在今屆亞洲賽以5號身分出戰，晉級過程中未失一局，包括昨日於4強以直落兩局21：16、21：17擊敗國家隊「世一」組合蔣振邦／魏雅欣，歷來5次交手首勝，殺入今日的決賽。

在決賽面對8號種子的日本隊組合綠川大輝／齋藤夏，過去雙方僅曾在去年的中國公開賽交手過一次，當時鄧謝配於16強以局數1：2反負。今仗一對港將在首局發揮出色，在中段打出一段5：0攻勢後一度拉開12：6，最終以21：15先拔頭籌。惟鄧謝配在次局打成4：4後連番失誤遭對方打出一段7：1攻勢身陷劣勢，其後二人力追下一度追至15：17，但終未能平反敗局，以17：21被扳平局數，亦是今屆賽事首次失局。

鄧俊文／謝影雪在決勝局重拾勇態，多次主動進攻得手，早早拉開比數，而現場觀眾亦不時大呼「香港隊加油」助聲威，最終二人以21：13取勝，最終交戰約1小時後以局數2：1力克綠川大輝／齋藤夏，不但是二人首次在亞洲賽登頂，亦是繼2015年的李晉熙／周凱華後，歷來第2對在亞洲賽奪金的港隊混雙組合。

相關報道：

羽毛球｜鄧謝配擊敗國家隊「世一」首闖亞洲賽決賽 港隊相隔10年再爭混雙冠軍

相關字詞﹕羽毛球 鄧謝配 鄧俊文 謝影雪 羽毛球亞洲賽 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞