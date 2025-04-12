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港超︱傑志作客0：4大敗予理文勢四大皆空　今季4次交手不勝　主教練卡度素證實完季後離任 (21:05)

傑志今晚（12日）港超作客將軍澳運動場以0：4大敗予理文，今季4次交手1和3負未嘗一勝，聯賽再負爭標幾近無望，主教練卡度素賽後證實將於完季後離任。

理文開賽3分鐘由翼鋒艾華頓罕有地用右腳射近柱破網火速領先。上半場雨中舉行，理文中堅杜度31分鐘接應罰球頭槌再下一城，半場領先兩球，加上安尼亞與保利臣下半場58至60分鐘內連入兩球，終4：0大勝傑志，賽後19戰41分升上第2名，落後榜首大埔3分。

傑志聯賽兩連敗兼吞今季第5場敗仗後，20戰35分續排第4，餘下4輪聯賽落後踢少一場的大埔9分。今季傑志由菁英青訓總監卡度素升任主教練，這名42歲葡籍教頭賽後承認上仗負北區後已無緣爭冠，又透露未獲續約，將於完季後離隊，並在日前已通知了球員，「這是球會的決定，我想踢出精彩足球，但正如你們看到，並沒有吸引到球迷。我合約將到期，所以對球會是非常簡單的決定，我會在下月25日完季後離開」。傑志會長伍健賽後亦發文證實消息，稱卡度素為球隊注入技術性踢法，值得肯定，可惜未能為傑志取得應有成績，感謝他的努力並已積極為來季組軍，「15年來首個沒有冠軍的球季已成定局，是時候向前看，為來季做準備。球隊改革期間陣痛少不免。請給予我們時間，亦相信傑志必定能重返正軌」。

對於最近多仗均被傑志球迷「柴台」，卡度素稱理解情况，「當很多場都未能勝出時，球迷有權失望。可能缺乏經驗吧，與過去數季相比，今季球隊年輕了很多，但我為球員每周嘗試踢出的足球方式感到驕傲」。

賽後一眾傑志球員都分外失望，效力傑志多年的羅梓駿承認，日前知道主教練離任後，不多不少影響到球員心情，「以前傑志贏了好多冠軍，不過強隊交替期是必經階段，我知道這不是藉口，餘下賽事每個傑志球員要為自己而戰，去度過球隊目前的難題」；林樂勤稱球隊雖「無嘢可爭」，但作為傑志球員有責任要盡力「踢埋落去」，「今場我踢得好差，有兩個失球輸我，隊友都盡哂力。我們製造到攻勢，但還是未能入球，然後給對手追返，今季失好多分都是這樣」。

同日冠忠南區南區主場2：2逼和補時踢少一人的標準流浪；明晚6時在旺角大球場上演東方對大埔的榜首大戰，大埔領先東方4分多踢一場，兼有一周時間備戰，反觀東方在周三賽馬會菁英盃0：1負南區而4強止步。

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