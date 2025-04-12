保齡球｜粵港澳全運港隊甄選賽決出5男5女出戰保齡球群眾項目 (21:00)

甄選賽今於啟德體育園Top Bowl保齡球場館舉行，吸引77支男子隊伍和18支女子隊伍參賽，各產生一支5人隊伍代表香港參加全運會。男子冠軍隊伍Brilliancy經過16個回合後，終在男子組取得總分3516分、每局平均219.8分勇奪資格；Sisterhood早前在女子組獲總分3437分、每局平均214.8分，雙雙勇奪出戰全運會的門票，兩支隊伍將參與包括單打賽、雙打賽及5人隊際賽共3個項目。

曾為港隊在2014年仁川亞運男子5人保齡球隊際賽摘銅的甘兆麟賽後稱，隊伍在一兩個月前已開始備戰，並不擔心默契問題。他又坦言雖各人均有正職，難以安排訓練時間，但仍希望達成再次踏上頒獎台的夢想，並笑言：「日程上較以前作為全職運動員更為忙碌，空閒時間只剩下星期日，但仍需要照顧小朋友。」女將李詠茵則感慨道：「距離上一次所有人一起組隊已相隔至少7年，我們非常珍惜這次比賽，希望能發揮到最好，一起站上頒獎台。」

至於現役港隊代表胡兆康雖因全職運動員身份無法參賽，但他到場支持並表示，保齡球首次成為全運會群眾項目，應舉辦更多推廣活動。他又鼓勵參賽者說：「享受比賽的氣氛，挑戰自己。」全運會香港賽區統籌辦主任楊德強亦到場與球手交流，稱甄選賽反應熱烈，共吸引90多隊、近500名球手參賽。他表示賽事經驗將用於與中國香港保齡球總會商討正賽的觀眾席安排。

此外，全運會單人賽制允許5名隊員以個人名義出戰，將根據6局比賽中的總分數來決定名次；雙人賽則每隊限派一對組合，並採用考驗團隊輪流投球策略的12局貝克賽制進行；5人隊際賽同樣以18局貝克賽制進行。

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