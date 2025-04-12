明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

游泳｜何詩蓓復出戰100蛙封后　認曾萌生退意　續戰因「懷念有目標可追」 (19:15)

27歲港隊「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）休戰近4個月後，今（12日）在香港體育學院舉行的第68屆體育節長池游泳計時賽復出。出戰100米蛙泳的她，下午在決賽游出1分08.49秒封后，她透露休息期早段確實萌生退意，但懷念作為運動員有目標追逐的推動力，終選擇重返賽場，並計劃出戰今年7月長池世界賽和11月粵港澳全運會。

何詩蓓早上初賽游出1分10.76秒，總成績首名晉級。她作為100蛙決賽唯一年齡突破20歲的泳將，全程一路領先，終以1分08.49秒榮膺冠軍。她賽後接受傳媒訪問時，坦承休賽前半段時間沒有游水，亦有萌生退意，直至上月才開始考慮重回泳池，正因她發現最懷念「做運動員有個目標」這一推動力。如今取得復出首戰的勝利，她表示：「很開心游回這個感覺」。

談及休賽期最享受的時光，Siobhan笑道：「假期和家人有很多相處時間，之前飛來飛去很少相見，所以能長時間和她們在一起真的很開心。」她補充會回歸個人主項的100及200米自由泳，但暫時不會想到2028年洛杉磯奧運那麼長遠，只會逐年做計劃，「始終我未試過休息這麼長時間，不知道對於水平是否有影響」。何詩蓓又稱不會給自己太大壓力，今年會聚焦恢復最佳狀態，透露下月將赴歐洲參加環地中海游泳系列賽，並計劃參加7月在新加坡舉行的長池世界賽，以及11月的粵港澳全運會。

體育節長池計時賽另有多名港將出戰，女將張心悅以2分11.29秒、30.63秒，分別於200背和50背穿金戴銀；馬紫玲在200自決賽以2分01.08秒封后，並於50自負新星李芯瑤獲亞軍。

男子組方面，18歲「蛙王」麥世霆出戰多個項目，上午在200蛙初賽游出2分11.33秒，接近他2月創下的2分11.07秒香港紀錄；決賽再游出2分11.60秒封王，另於50蛙摘銅。何甄陶則在50蝶決賽游出24.25秒，僅以0.01秒之差不敵李昇海，屈居亞軍。

相關報道：

游泳｜何詩蓓隔4個月復出　體育節計時賽100蛙首名晉決賽　泳手包圍求合照

其他報道：

羽毛球｜鄧謝配擊敗國家隊「世一」首闖亞洲賽決賽 港隊相隔10年再爭混雙冠軍

 

相關字詞﹕何詩蓓 游泳 蛙泳 自由泳 體育節 香港體育學院 游泳世界賽 粵港澳全運會 體育 編輯推介

上 / 下一篇新聞