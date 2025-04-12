游泳｜何詩蓓復出戰100蛙封后　認曾萌生退意　續戰因「懷念有目標可追」 (19:15)

何詩蓓早上初賽游出1分10.76秒，總成績首名晉級。她作為100蛙決賽唯一年齡突破20歲的泳將，全程一路領先，終以1分08.49秒榮膺冠軍。她賽後接受傳媒訪問時，坦承休賽前半段時間沒有游水，亦有萌生退意，直至上月才開始考慮重回泳池，正因她發現最懷念「做運動員有個目標」這一推動力。如今取得復出首戰的勝利，她表示：「很開心游回這個感覺」。

談及休賽期最享受的時光，Siobhan笑道：「假期和家人有很多相處時間，之前飛來飛去很少相見，所以能長時間和她們在一起真的很開心。」她補充會回歸個人主項的100及200米自由泳，但暫時不會想到2028年洛杉磯奧運那麼長遠，只會逐年做計劃，「始終我未試過休息這麼長時間，不知道對於水平是否有影響」。何詩蓓又稱不會給自己太大壓力，今年會聚焦恢復最佳狀態，透露下月將赴歐洲參加環地中海游泳系列賽，並計劃參加7月在新加坡舉行的長池世界賽，以及11月的粵港澳全運會。

體育節長池計時賽另有多名港將出戰，女將張心悅以2分11.29秒、30.63秒，分別於200背和50背穿金戴銀；馬紫玲在200自決賽以2分01.08秒封后，並於50自負新星李芯瑤獲亞軍。

男子組方面，18歲「蛙王」麥世霆出戰多個項目，上午在200蛙初賽游出2分11.33秒，接近他2月創下的2分11.07秒香港紀錄；決賽再游出2分11.60秒封王，另於50蛙摘銅。何甄陶則在50蝶決賽游出24.25秒，僅以0.01秒之差不敵李昇海，屈居亞軍。

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