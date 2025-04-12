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羽毛球｜鄧謝配擊敗國家隊「世一」首闖亞洲賽決賽　港隊相隔10年再爭混雙冠軍 (13:00)

香港羽毛球隊混雙組合鄧俊文/謝影雪於寧波舉行的亞洲賽愈戰愈勇，今早（12日）於4強直落兩局21：16、21：17擊敗世界排名第一的國家隊組合蔣振邦/魏雅恩，讓港隊得以繼2015年的李晉熙/周凱華後，相隔10年再次勇闖混雙決賽挑戰冠軍。

首度躋身亞洲賽混雙4強、世界排名第6的「鄧謝配」，賽前與比自己年輕近10歲的「世一」國羽組合蔣振邦/魏雅恩4度交手均鎩羽而歸，在今早舉行的4強賽事，「鄧謝配」於首局開賽一度落後，但在調整陣腳後愈戰愈勇，一度連取7分反先，最後以21：16先下一城，次局面對對手積極搶攻亦未有懼色，再以21：17奠定勝局首闖決賽，創下2016年搭檔以來於亞洲賽的最佳成績。

鄧俊文／謝影雪自去年底BWF世巡賽年終賽後曾短暫「拆夥」，讓近年傷病纏身的「阿雪」專心養傷，二人相隔4個月故劍重逢再踏國際賽舞台，在新任港隊混雙教練顏瑋宏指導下煥發朝氣，於亞洲賽首圈以來的4場比賽保持不失局。

前港隊組合李晉熙/周凱華曾於2014年首奪混雙亞洲賽冠軍，翌年則於決賽不敵印尼隊組合奪亞，是次「鄧謝配」將是港隊相隔10年再次殺入亞洲賽決賽，明日（13日）將與日本隊組合、8號種子的綠川大輝/齋藤夏爭冠，後者於4強以15：21、23：21、21：11反勝印尼隊組合晉級。

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