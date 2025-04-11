羽毛球｜「鄧謝配」亞洲賽晉4強穩奪獎牌　石宇奇男單出局陳雨菲闖女單準決賽 (22:16)

作為兩屆世錦賽混雙銅牌得主，鄧俊文／謝影雪在亞洲賽最佳成績只是在2018和24年晉身8強。「鄧謝配」今屆首兩圈同以局數2：0先後淘汰泰國及印尼代表現，惟此役面對印度隊組合加比拿／塔妮莎卡絲度並非一帆風順，事關「鄧謝配」開賽後便落後0：8，幸二人其後及時調整適應，終22：20反勝拿下首局。

次局戰程也緊湊，雙方一度打和9：9，但「鄧謝配」隨後連取8分，終以21：13勝出，總結3場比賽不失一局下勇闖4強，將挑戰以21：4、21：15大勝印尼組合的首號種子國家隊的蔣振邦／魏雅欣，而值提及的是，「鄧謝配」近兩年四碰蔣振邦／魏雅欣悉數落敗。女雙8強方面，港隊楊雅婷／楊霈霖雖上圈16強因日本隊組合退賽而得以養精蓄銳，但面對首號種子國家隊的劉聖書／譚寧仍陷被動，終以11：21、14：21告負。另一場女雙3號種子日本組合松山奈未／志田千陽則以兩局21：16打敗印尼組合，4強將對5號種子國家隊名將陳清晨／賈一凡。

此外，男單「世一」國家隊的石宇奇以19：21、21：13、16：21受挫8號種子新加坡隊的駱建佑，但另一對國家隊好手4號種子李詩灃及陸光祖則攜手晉級4強。女單國家隊的陳雨菲21：19、21：13淘汰3號種子日本隊的山口茜，4強對手是韓國隊的沈有振，另一場準決賽則由次號種子韓悅與高昉潔合演「國家隊內訌」。

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