港協︱體育節明起一連兩日舉辦嘉年華預熱全運會　李思穎李文雅姚錦成獲任大使推廣 (20:20)

李思穎、手球代表李文雅及退役欖球運動員姚錦成獲委任今屆體育節大使。李思穎冀藉此身分鼓勵更多市民關注體育賽事。香港國際場地盃暨全運場地單車測試賽將於本月19至21日於香港單車館舉行，Ceci預計會參加所有項目，對全能賽及捕捉賽最有信心，「因為捕捉賽在亞洲賽取得好成績，所以也希望測試賽能有好的名次，但重心仍是全能賽」。她補充之後會計劃參加日本賽、公路及場地單車全國賽及場地單車世界賽，為年底全運會部署。

此外，香港將主辦全運男子手球項目，女子手球則於廣東汕頭舉辦。李文雅對此感可惜，但認為香港能夠主辦全運已是一大盛事，「無論舉行男、女子項目，都能夠推動手球發展」。她亦透露緊接會參加5月的全國賽。

今屆體育節主題為「全民起動 運動同樂」推廣全民運動，亦為11月舉行的粵港澳全運會預熱。本月至9月會在全港舉辦超過50項體育活動，明起一連兩日在愉景新城舉行嘉年華，現場設有10多項運動試玩攤位，包括劍擊、棍網球、武術、跆拳道等體育示範，並有攤位介紹全運比賽場地及海豚吉祥物「喜洋洋」及「樂融融」。