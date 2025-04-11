明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

名宿訪港｜曼聯「黑雙煞」約基伙港腳顏卓彬學沖奶茶　嘆今季紅魔重覆犯錯　各方面遠不及三冠王班底 (18:54)

曼聯名宿約基近日訪港連日出席活動，今午（11日）到一間茶餐廳與港足中場顏卓彬一起學沖港式奶茶。對於曼聯今晨歐霸8強首回合作客補時遭里昂逼和，約基概嘆今季「紅魔」重覆犯錯，遠遠無法與1999年「三冠王」班底比較。

現年53歲的「黑雙煞」之一約基，繼昨日出席曼聯5月30日友賽港足的記者會，今午到訪尖沙嘴一間茶餐廳，與港足中場顏卓彬一同試食西多士等，二人更即場首次學沖港式奶茶。曼聯友賽港足今日中午公開售票，截至晚上最平4種門票390、690、990及1190元均已售罄。

約基活動後受訪，稱港式奶茶令他想起家鄉加勒比海的茶，又透露現時每日只吃一餐，以前會經常下廚，後來專注足球才荒廢了烹飪。1999年曾隨曼聯在香港大球場獻技的他笑言，年紀大已記不清何時來過亞洲比賽，僅稱每次來都很愉快。  

曼聯門將奧拿拿今在歐霸兩度犯錯，作客補時被里昂逼和2：2。約基認為今季紅魔重演上季劇本，「領先後被扳平、低級失誤錯過勝仗。球迷要的很簡單就是贏該贏的比賽，但今場再次暴露問題，看得有些揪心。作為同業，我不願苛責職業球員，但門將失誤總是容易被放大，曼聯歷來有多名世界級門將，當現任門將頻繁犯錯，批評聲音就會湧現，這場失誤讓他又成眾矢之的」。

曼聯今季英超暫排13位，作為1999年「三冠王」成員，約基稱當年紅魔球星無論技術、跑動、鬥志以至對代表球會的理解，均是現役紅魔球員遠遠無法比較，「現在球員似乎不知道『曼聯球員』所需的標準，當每個對手都想擊敗你，你必須強硬反擊、展示鬥志」。

顏卓彬表示，享受難得機會與傳奇球星交流，「常聽父親和身邊年紀較大球迷都說約基是傳奇，能在鬧市見到已不容易，仲要一起在茶餐廳沖奶茶、吃東西，這次體驗畢生難忘。本身以為他好cool，但他很友善主動和我交流」。他透露獲約基鼓勵對曼聯時一定要爭取入球，「閒談中感受到他心態好強，稱不是嘗試，而是一定要做到」。

曼聯訪港︱曼聯5.30友賽港足明午公開售票　承諾一眾球星隨隊來港　教育機構冠名贊助

曼聯訪港︱港足主帥韋斯活倒戈領軍鬥曼聯　明言認真對待作備戰亞盃外　6月初主場友賽尼泊爾

相關字詞﹕體育 編輯推介 曼聯 約基 顏卓彬 港足 奶茶 奧拿拿 茶餐廳 黑雙煞

上 / 下一篇新聞