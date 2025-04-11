名宿訪港｜曼聯「黑雙煞」約基伙港腳顏卓彬學沖奶茶　嘆今季紅魔重覆犯錯　各方面遠不及三冠王班底 (18:54)

現年53歲的「黑雙煞」之一約基，繼昨日出席曼聯5月30日友賽港足的記者會，今午到訪尖沙嘴一間茶餐廳，與港足中場顏卓彬一同試食西多士等，二人更即場首次學沖港式奶茶。曼聯友賽港足今日中午公開售票，截至晚上最平4種門票390、690、990及1190元均已售罄。

約基活動後受訪，稱港式奶茶令他想起家鄉加勒比海的茶，又透露現時每日只吃一餐，以前會經常下廚，後來專注足球才荒廢了烹飪。1999年曾隨曼聯在香港大球場獻技的他笑言，年紀大已記不清何時來過亞洲比賽，僅稱每次來都很愉快。

曼聯門將奧拿拿今在歐霸兩度犯錯，作客補時被里昂逼和2：2。約基認為今季紅魔重演上季劇本，「領先後被扳平、低級失誤錯過勝仗。球迷要的很簡單就是贏該贏的比賽，但今場再次暴露問題，看得有些揪心。作為同業，我不願苛責職業球員，但門將失誤總是容易被放大，曼聯歷來有多名世界級門將，當現任門將頻繁犯錯，批評聲音就會湧現，這場失誤讓他又成眾矢之的」。

曼聯今季英超暫排13位，作為1999年「三冠王」成員，約基稱當年紅魔球星無論技術、跑動、鬥志以至對代表球會的理解，均是現役紅魔球員遠遠無法比較，「現在球員似乎不知道『曼聯球員』所需的標準，當每個對手都想擊敗你，你必須強硬反擊、展示鬥志」。

顏卓彬表示，享受難得機會與傳奇球星交流，「常聽父親和身邊年紀較大球迷都說約基是傳奇，能在鬧市見到已不容易，仲要一起在茶餐廳沖奶茶、吃東西，這次體驗畢生難忘。本身以為他好cool，但他很友善主動和我交流」。他透露獲約基鼓勵對曼聯時一定要爭取入球，「閒談中感受到他心態好強，稱不是嘗試，而是一定要做到」。

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