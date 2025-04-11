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英超｜沙拿落實續約利物浦兩年　稱簽約因「這球隊有力贏得更多冠軍」 (16:34)

英超一哥利物浦今午（11日）宣布，已與前鋒穆罕默德沙拿續約兩年，粉碎對方於6月底約滿後離隊的揣測。這名32歲的埃及國腳其後稱，期望為「紅軍」贏得更多錦標。

由於穆罕默德沙拿於6月尾約滿，利物浦季內也一直未與他傾談續約，故此傳言他將會離開已效力8年的「紅軍」。惟近日事件漸露曙光，結果紅軍今午證實與沙拿續約至2027年，沙拿隨即發表聲明道：「我當然感到非常興奮。我享受足球……我在這裏度過了自己最美好的時光，已效力8年了，希望將會是10年……這是一支出色的團隊。我簽約因這球隊有力贏得更多冠軍……請球迷繼續支持，我們會盡力而為。」

沙拿於2017年由羅馬轉投紅軍，連同今季各賽事上陣45次入32球，迄今披甲394次入243球，曾助球隊在英超、歐聯、英格蘭足總盃、歐洲超級盃、世界冠軍球會盃、社區盾各封王1次，以及兩度揚威英格蘭聯賽盃。此外，據報亦在季尾約滿的33歲荷蘭國腳中堅華基爾雲迪積克也勢將續約兩年，但右閘阿歷山大阿諾特則料在今夏約滿後以自由身加盟皇家馬德里。

另即使英超篤定來季前五可出席歐聯，但「四哥」車路士暫只多排第7的阿士東維拉兩分，故餘下7輪爭持仍激烈，其中第6位曼城及維拉，明晚分別主場迎戰水晶宮和作客修咸頓時誓不容有失，至於次席的阿仙奴若在主場挫賓福特，便可將落後紅軍的分數減至8分。此外，「兵工廠」落實將在7月23日和27日踢兩場季前熱身賽，於新加坡國家體育場分別對AC米蘭及紐卡素。

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