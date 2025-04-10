歐霸｜馬迪領里昂倒戈曼聯　反擊奧拿拿言論諷「應少說話多做事」 (22:30)

里昂vs.曼聯 now643台 / 熱刺vs.法蘭克福 now638台 周五凌晨03：00直播

馬迪於2017至22年效力曼聯5季，上陣189場入4球，雖未贏得錦標，仍助紅魔在英超取兩次亞軍及一次季軍，近一季半則效力里昂。對於曼聯門將奧拿拿日前稱曼聯實力遠超里昂，馬迪昨在記招反擊道：「若迪基亞、舒米高或雲達沙這樣說，我或會反思，若數據顯示他是曼聯歷來最差門將之一，那說話前需先證明自己。」

此外，馬迪於2012至14年曾跟曼聯現任主帥魯賓艾摩廉在賓菲加做過兩季隊友。他讚揚舊友在場上非常有才華，在更衣室是最樂觀的人，為他執教成就感高興，「他是年輕且充滿活力的教練，需要得到支持。英超是要求非常高的聯賽，沒達十足狀態就會被其他球隊懲罰，但一步步來，他可做出偉大成就」。曼聯近兩次作客里昂均打和，中場明奈已復操勢候命，但後衛馬菲斯迪歷特仍因傷缺陣。

此外，另一英超隊熱刺明晨主場鬥德甲第3的法蘭克福。至於歐洲協會聯賽8強首回合，車路士明晨先作客波蘭超聯球隊歷基亞。

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