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曼聯訪港︱港足主帥韋斯活倒戈領軍鬥曼聯　明言認真對待作備戰亞盃外　6月初主場友賽尼泊爾 (20:38)

中國香港足球代表隊5月30日友賽英超球隊曼聯，港足主帥韋斯活及中場顏卓彬均明言不會視為表演賽，會認真對待，以作備戰6月10日亞洲盃外圍賽主場對印度隊。

韋斯活出身曼聯青訓，但未為過一隊上陣，這名48歲英籍教頭今午出席記者會時不忘自嘲，稱自己太快被裁走，無緣與今日同場的名宿約基共事。他仍記得在球員時代效力諾咸頓及巴拉福特時曾多次倒戈曼聯，但都落敗收場，今次將是他執教生涯首對母會。

港足爭取連續兩屆打入亞洲盃決賽周，6月10日在外圍賽將主場迎戰印度隊。友賽曼聯於5月31日香港足總盃決賽前一日舉行，韋斯活稱較多港腳的兩隊港超大埔及東方都有機會入決賽下，承認港足屆時未能完整陣容出戰，只能挑選23 、24名球員參與，不過相信每個港足球員都渴望對曼聯，從而積極提升狀態，「這場並非普通表演賽，我們會當正式比賽制定完整訓練計劃，為6月亞洲盃外圍賽準備」。他又透露對印度前，6月5日會主場友賽世界排名175位的尼泊爾隊，但6月兩仗能否在啟德主場館舉行仍有待落實，「尼泊爾之前友賽擊敗過新加坡隊，球員速度快、靈活和技術好，加上換了新教練，是合適的友賽對手」。

在港足身穿8號球衣的中場顏卓彬稱，最期待與同為8號的曼聯隊長般奴費南迪斯交手，並希望藉這場高強度友賽提升行軍速度，「一來我好鍾意8號這號碼，希望在球場上能夠與般奴正面對決。二來能夠與歷史悠久、地位崇高的曼聯在球場上競技，是值得興奮的事，相信港隊球員和球迷都好期待這天來臨」。

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