英超︱沙拿雲迪積克傳續約利物浦好事近　簽新約至少兩年　紅軍落實7．30征橫濱水手 (19:30)

繼轉會權威記者羅曼奴今晨（10日）在社交平台X透露，季尾與英超「一哥」利物浦約滿的前鋒穆罕默德沙拿及中堅華基爾雲迪積克，已就新合約與會方接近達成協議後，同樣熟悉轉會市場的《泰晤士報》記者Paul Joyce及後更爆料，指出兩人的新合同將至少為期兩年。
由於利物浦季內一直未與6月尾約滿的沙拿、雲迪積克及右閘阿歷山大阿諾特續約，故此一度揣測三子將會在季後離隊。惟隨着雲迪積克日前暗示續約一事感樂觀後，羅曼奴今更稱雲迪積克和沙拿的新約談判快將結束，但阿諾特則很有機會轉投西甲班霸皇家馬德里。另據《The Athletic》報道，雲、沙二人的新約為期兩年，《泰晤士報》記者Paul Joyce更稱，兩人的新約為至少兩年，又指沙拿極之尊重「紅軍」，故一直沒與垂青他的沙特阿拉伯聯賽富豪球會或潛在的歐洲買家洽商加盟。
此外，利物浦今落實今夏季前亞洲巡迴賽第2個對手，將於7月30日歷來季前首赴日本，作客上季亞冠盃亞軍的日職球隊橫濱水手。紅軍的「亞洲之旅」首站將在7月26日在香港啟德體育園主場館與意甲球隊AC米蘭交鋒。
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