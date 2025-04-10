曼聯訪港︱曼聯5.30友賽港足明午公開售票　承諾一眾球星隨隊來港　教育機構冠名贊助 (18:30)

曼聯周二落實訪港友賽港足及在官網預售門票，明午12時起於購票通（www.cityline.com)公開售票，票價分390、690、990、1190、1390、1990、2490、2990元，全部劃位，底層座位為1990、2490及2990元3種門票，最平3種門票390、690及990元則屬頂層邊位。

主辦機構為舉辦近兩屆賀歲盃的ProEvents國際文娛管理，今午記者會有曼聯名宿約基及港足主教練韋斯活等出席，並宣布賽事由凝皓教育冠名贊助，該校創辦人為「補習天王」林溢欣稱，高中起已支持了曼聯18年，「支持年期令我覺得，是時候報答愛隊的愛，今次贊助是身體力行支持的方法之一」。據悉曼聯今次3日2夜「快閃」來港，5月28日在馬來西亞吉隆坡友賽東南亞明星隊後翌日抵港，5月30日晚於香港大球場比賽，之後便會離港。

曼聯今季英超暫排第13名，曼聯巡迴賽及友誼賽主管基斯杜化高文承諾，一眾紅魔球星都會隨隊來港，致辭時點名了4名球員，「球員到6月才會放行到國家隊參與國際賽，球迷可以期待我們一眾球星，隊長般奴費南迪斯、阿歷真度加拿祖、卡斯米路，還有阿密特迪亞路，只要他沒有再受傷，我們必定不負眾望」。「黑雙煞」之一約基表示，雖曼聯近年成績未達預期，但感受到香港的紅魔球迷不離不棄，「球員屆時比賽一定會全力以赴，回饋球迷的熱情」。

ProEvents主席金偉明僅透露戲金比之前邀請曼聯時貴，並透露有別之前7次與曼聯合作，今次合約特別有列明要求指定球星訪港，並向對方提及去年香港發生美斯缺陣風波，需以此保障公眾，「曼聯在香港有很多贊助，若來港陣容不整，他們的合作伙伴也未必會接受」。他補充曼聯官網預售門票只涉及數千張，不擔心影響公開售票，賽前操練則不公開發售，會給慈善機構等渠道發放。

對於賽事並非在上月啟用的啟德體育園主場館舉行，金偉明稱體育園確是首選，遺憾被快一步預訂辦演唱會，故沿用香港大球場，「新球場當然好，體育園其實有給5天時間我準備比賽，但鋪草皮要7天，所以不主張去用，曼聯球員身價高，若因而受傷我都責任大。曼聯來港多次，也不介意繼續在香港大球場獻技，他們目標是來多謝亞洲球迷」。曼聯上次來港為2013年7月29日，有39102人坐滿大球場下以5：2大勝港超球隊傑志。

「凝皓教育挑戰盃」詳情

賽事：中國香港對曼聯

日期：5月30日（五）晚上8時

地點：香港大球場

票價：$390、690、990、1190、1390、1990、2490、2990元

售票平台：購票通 www.cityline.com（每張門票另需支付100元手續費）

售票詳情：今日中午12時起於購票通公開發售