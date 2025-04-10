歐聯8強︱PSG主場反勝維拉拔頭籌　安歷基稱次回合照攻　巴塞派4蛋晉4強高唱入雲 (17:25)

PSG開賽後急攻，但中場域天拿兩度射門，以及鋒將基華拉斯基利亞和奧士文尼迪比利連橫叩關均未竟全功，更在35分鐘被阿士東維拉先開紀錄，當時中場泰利文斯於左路接應曼聯借將前鋒拉舒福特直線傳球後，傳中予伏兵城下的中場摩根羅渣士射入，令是維拉球迷的座上客英國王儲威廉與長子喬治小王子雀躍不已。惟4分鐘後便被PSG中場迪斯亞杜伊射入扳平，亦是這19歲法國新星各賽事近4次上陣攻入的第5個入球。下半場接戰僅4分鐘，基華拉斯基利亞左路發難窄位射入掛網波為PSG役超前2：1。59分鐘，倒戈的維拉領隊艾馬利換入PSG借將中場馬高阿辛斯奧加強攻力，卻在補時階段再被PSG左閘紐奴文迪斯破門，終以1：3敗走。

PSG教練安歷基說：「己隊只能心無旁騖地比賽，只知欲打入4強這仗非勝不可。次回合將會是另一場令人緊張的硬仗，情况就像16強出征利物浦。球隊作客伯明翰的目標很清晰，就是嘗試凱旋。我們不能想太多，也不曉得退守。」敵帥艾馬利則說：「賽果並不理想，但並非最惡劣，我們仍有90分鐘，希望維拉公園球場在次回合能令球隊更加強大。不過，PSG始終是熱門球隊，並已展示了實力，而且個別球員確實高質。」維拉需在周六晚英超作客已篤定降班的包尾大幡修咸頓，但PSG獲法甲賽會批准押後作客南特；換言之，他們將可為下周三次回合養精蓄銳。

巴塞隆拿主場迎戰上屆亞軍多蒙特一役，主隊守將古巴斯於25分鐘射門，隊友翼鋒拉芬夏比洛尼門前加一腳先拔頭籌領前上半場。巴塞前鋒羅拔利雲度夫斯基下半場分別在48和66分鐘獲拉芬夏及費明盧比斯助攻得手，並令這名波蘭國腳效力3季以來獨取99球，而其前線拍檔拉明耶馬則在77分鐘接應拉芬夏傳球後埋齋，終令多蒙特吞4蛋而回。巴塞教練費歷克賽後說：「我軍仍未過關，而足球比賽是瘋狂的，你永遠不知將來會發生什麼事，可以做的是繼續集中精神比賽。」而拉芬夏則為被他「截糊」的古巴斯致歉。